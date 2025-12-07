Real Madrid cae 0-2 ante el Celta de Vigo en el Bernabéu y se aleja más del liderato

El Real Madrid cayó derrotado 0-2 ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, en una noche para olvidar que los deja a cuatro puntos del líder Barcelona en LaLiga. Es la primera vez que los blancos pierden en casa ante el conjunto gallego en 19 años.

El partido se complicó para los de Xabi Alonso durante la segunda mitad, cuando Swedberg remató un centro raso para abrir el marcador. El delantero sueco volvió a batir a Courtois en los minutos finales para sellar el 0-2 definitivo y sentenciar una actuación desfavorable del Real Madrid.

Al Madrid no le quedan excusas. La derrota ante el Celta retrató a un equipo que no atraviesa su mejor momento. Los blancos terminaron con nueve jugadores tras las expulsiones de Fran García y Carreras, dejando a cuatro puntos del Barcelona pero a un abismo emocional del líder.

La lesión de Militão marca el partido

El encuentro dio un giro dramático al minuto 21 cuando Éder Militão se fue al suelo tras una carrera con Pablo Durán. El brasileño no pudo ni siquiera pisar el suelo en su salida forzosa del campo, en lo que parece ser otra lesión grave de rodilla.

Militão era uno de los hombre más consistentes del Madrid junto a Mbappé y Courtois, figura fundamental pese a haber sufrido dos roturas de ligamento cruzado consecutivas en el pasado. Su salida obligó a Rüdiger a entrar desde el banquillo, rompiendo los planes de Ancelotti.

El Celta ejecuta el plan perfecto

El conjunto gallego supo aprovechar las debilidades del Real Madrid. Williot Swedberg fue la gran figura del partido con su doblete. El delantero sueco castigó la falta de concentración defensiva merengue y sentenció una victoria histórica que el Celta no conseguía en el Bernabéu desde hace casi dos décadas.

Con esta derrota, el Real Madrid se aleja del liderato de LaLiga y enfrenta un panorama complicado. A cuatro puntos del Barcelona y con un calendario exigente por delante, los blancos deberán reaccionar rápidamente.