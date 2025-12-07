En vivo: Real Madrid recibe al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu por la jornada 15 de LaLiga

En vivo: Real Madrid recibe al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu por la jornada 15 de LaLiga

Los merengues buscan acercarse al liderato este domingo 7 de diciembre, tras vencer al Athletic Club con triplete de Mbappé en la jornada anterior.

Alejandra Soto

Los merengues buscan acercarse al liderato de locales este domingo 7 de diciembre ante el Celta de Vigo (Foto Prensa Libre: Getty Images).

Real Madrid enfrenta al Celta de Vigo en la jornada 15 de LaLiga este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Los blancos vienen de golear 3-0 al Athletic Club con un triplete de Kylian Mbappé, aunque no pudieron recuperar el liderato que mantiene el Barcelona.

El conjunto merengue dirigido por Xabi Alonso buscará los tres puntos para mantener la presión sobre el líder culé y no perder terreno en la pelea por el título español. Sin embargo, afrontarán este partido con la baja sensible de Trent Alexander-Arnold, quien no estará disponible para el encuentro.

El Celta de Vigo llega golpeado tras caer 1-0 ante el RCD Espanyol. El conjunto gallego atraviesa un momento de irregularidad y se ubica en la duodécima posición con tres victorias, siete empates y cuatro derrotas. Los celestes intentarán dar la sorpresa en el Bernabéu para salir de su irregularidad.

Sigue el minuto a minuto del Real Madrid vs Celta de Vigo por la jornada 15 de LaLiga. Todas las jugadas, goles y momentos clave del encuentro en el Santiago Bernabéu en vivo:

