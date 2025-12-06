El Inter Miami de Lionel Messi se corona campeón por primera vez de la MLS Cup ante Vancouver

El legado de Lionel Messi ya estaba asegurado mucho antes de llegar al Inter Miami y unirse a la Major League Soccer. Había ganado una Copa del Mundo, decenas de trofeos de clubes y era considerado por muchos el mejor jugador en la historia del fútbol y este sábado de diciembre sumó otro trofeo a su repisa, una copa de la MLS.

Messi y el Inter Miami alcanzaron la cima del fútbol estadounidense al vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup, logrando el primer campeonato en la historia de la franquicia.

Esto ocurre apenas dos años y medio después de la llegada del astro argentino al sur de Florida, un movimiento que en su momento sorprendió al mundo del fútbol.

Lionel Messi fue la figura de la final con dos asistencias que resultaron determinantes para el triunfo del Inter Miami. La primera llegó al minuto 72, cuando el argentino robó el balón en mediocampo y filtró un pase perfecto entre los defensores de Vancouver para su compatriota Rodrigo De Paul, quien la recibió en carrera y la mandó al rincón de la red.

La segunda asistencia de Messi llegó al minuto 96, cuando habilitó a Tadeo Allende para poner el 3-1 definitivo.

El trofeo 47 oficial de Messi

Este título es el número 47 de Lionel Messi entre clubes y selección nacional, ampliando su récord como el futbolista con más trofeos en la historia del fútbol masculino.

Messi ha ganado al menos 21 títulos en finales disputadas a partido único, muchos de ellos junto al núcleo de este equipo del Inter Miami: Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez con quien había compartido camerino anteriormente en el FC Barcelona de España.

Busquets y Alba se retiran del fútbol profesional y pudieron despedirse como campeones de la MLS. El futuro de Luis Suárez permanece incierto, aunque podría continuar una temporada más en Miami.

Lionel Messi es la Estrella del Día en la #MLSCup 2025 pres. por Audi: pic.twitter.com/2uajXJI0cD — MLS Español (@MLSes) December 6, 2025

El Inter Miami se convirtió en la franquicia número 16 en la historia de la liga, de 30 años de existencia, en ganar un título de la MLS. Esto extiende una racha de paridad en la competencia, que ha visto a cinco franquicias diferentes conquistar campeonatos en los últimos cinco años.