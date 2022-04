Champions League: El Manchester City toma ventaja en la semifinal pero deja con vida al Real Madrid para el juego de vuelta

El belga se aprovechó de una salida sin intensidad y despistada del Real Madrid, que recibió el primer golpe en un cabezazo de De Bruyne al minuto y medio de partido, el tanto más tempranero de la historia del City en Champions.

Diez minutos después, De Bruyne sirvió un centro lateral a Gabriel Jesús para que este se girase con mucha facilidad ante David Alaba e hiciera el 2-0.

Riyad Mahrez y Phil Foden tuvieron ocasiones para aumentar la ventaja inglesa, pero Benzema al 33’, en la primera clara que tuvo el Real Madrid, hizo el 2-1 con el que los Blancos respiraron al descanso.

Tras la reanudación del juego, el City volvió a tomar el control del juego y en un servicio de Fernandinho, apareció Foden y con un certero cabezazo venció a Courtois para el 3-1.

No terminaba de festejar el City, cuando reaccionó nuevamente el Real Madrid y Vinicius Jr, tomó mal parada a la defensa local y marcó el segundo para los españoles y el 3-2 en el marcador.

El juego tomó un ritmo de ida y vuelta y ambos equipos brindaron un espectáculo en el terreno de juego, ninguno se cerró y se dedicaron a atacar. El City seguía con el dominio del encuentro y al minuto 74, llegó Bernardo Silva para aumentar las cifras para los ingleses 4-2.

El City continuó dominando, pero también desperdició una gran cantidad de opciones claras de gol y seguía dejando al Madrid con posibilidades de reaccionar, y al fue así cuando al 80′ volvió la figura de Benzema y desde el punto de penalti recortó distancias con el 4-3.

⏰ RESULT ⏰

What a game. What a competition. A Champions League classic.

🔵 De Bruyne, Jesus, Foden & Bernardo Silva net for Man. City

⚪️ Benzema (2) & Vinícius Júnior score in Manchester for visitors

🤯 Sum up this first-leg thriller in one word!#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 26, 2022