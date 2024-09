Colombia sorprende a la selección de Argentina y logra vengarse por la final de la Copa América

Durante la tarde de este martes 10 de septiembre, las selecciones de Colombia y Argentina se enfrentaron en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegaban al territorio colombiano con un registro de 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota (11 victorias y un empate contra Ecuador), incluyendo la final de la Copa América 2024 frente a los cafeteros.

Por su parte, la selección colombiana aún dolida por la derrota en Miami el pasado 14 de julio, estaba dispuesta a darlo todo por romper la buena racha de los argentinos, que se encontraban sin su capitán y referente, Lionel Messi.

Además, una victoria de Colombia emparejaría aún más la parte alta de la tabla en Sudamérica, posicionándose tan solo a dos puntos de la albiceleste en el primer lugar; y los locales lo empezarían a conseguir al minuto 25' de la primera mitad con un gran cabezazo de Yerson Mosquera en el área pequeña.

🇨🇴 Yerson Mosquera scores the opening goal as Colombia go 1-0 up against Argentina!#WWFC | #Wolves pic.twitter.com/5ia3tO4dYr