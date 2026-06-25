Fútbol Internacional
¿Cómo lo hace? el secreto del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para estar en dos partidos del Mundial en un día
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha generado preguntas debido a que fue visto en dos partidos del Mundial 2026 en un mismo día.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, gesticula mientras asiste al partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Escocia y Brasil, en Miami, Florida, EE. UU., el 24 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha mostrado su entusiasmo durante el Mundial 2026, ya que ha dicho en reiteradas ocasiones que se trata de un momento para "celebrar" el fútbol y la unión de varias naciones alrededor del mundo.
Ese entusiasmo se ha reflejado en su constante presencia en los partidos. De hecho, se ha visto a Infantino incluso en dos encuentros del Mundial en un solo día.
Esto ha generado preguntas entre los aficionados sobre cómo hace el presidente de la FIFA para movilizarse entre países con una rapidez considerable, ya que los 16 estadios del torneo están distribuidos en los tres países anfitriones.
La respuesta, de acuerdo con medios como La Nación, radica en el uso de un jet privado que Infantino utiliza para desplazarse con facilidad entre los países anfitriones.
Según La Nación, el jet privado que utilizaría Infantino es facilitado por Qatar Airways, socio comercial de la FIFA.
El medio mexicano El CEO dio más detalles sobre el supuesto jet de Infantino. Se trataría de un Gulfstream G650ER con capacidad para 13 pasajeros.
Además, datos recopilados por la agencia AFP señalan que Infantino asistió al menos a diez partidos durante la primera semana del Mundial.
Otro factor determinante sería la organización logística que le permite llegar a tiempo a los estadios para los partidos del día, además de contar con acceso directo a los palcos.
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