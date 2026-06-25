¿Cómo lo hace? el secreto del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para estar en dos partidos del Mundial en un día

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha mostrado su entusiasmo durante el Mundial 2026, ya que ha dicho en reiteradas ocasiones que se trata de un momento para "celebrar" el fútbol y la unión de varias naciones alrededor del mundo.

Ese entusiasmo se ha reflejado en su constante presencia en los partidos. De hecho, se ha visto a Infantino incluso en dos encuentros del Mundial en un solo día.

Esto ha generado preguntas entre los aficionados sobre cómo hace el presidente de la FIFA para movilizarse entre países con una rapidez considerable, ya que los 16 estadios del torneo están distribuidos en los tres países anfitriones.

La respuesta, de acuerdo con medios como La Nación, radica en el uso de un jet privado que Infantino utiliza para desplazarse con facilidad entre los países anfitriones.

Según La Nación, el jet privado que utilizaría Infantino es facilitado por Qatar Airways, socio comercial de la FIFA.

🚨FIFA President crazy private jet marathon!🚨



Gianni Infantino is jetting across 3 countries to watch 2 match a day in the frist 7 day of the 2026 World Cup.



✈️ Insane week 1 stats:

• Total flight: 18 times airbone.

• Total distance: 37.000+ km (almost equivalent to… pic.twitter.com/TN3zkRsghv — entut- (@koppiimixanget) June 25, 2026

El medio mexicano El CEO dio más detalles sobre el supuesto jet de Infantino. Se trataría de un Gulfstream G650ER con capacidad para 13 pasajeros.

Además, datos recopilados por la agencia AFP señalan que Infantino asistió al menos a diez partidos durante la primera semana del Mundial.

FIFA president Gianni Infantino is logging some serious air miles this World Cup:



June 11: Mexico City, Guadalajara

June 12: Los Angeles

June 13: San Francisco, Vancouver

June 14: Miami

June 15: Seattle, Los Angeles



Infantino has a private jet from Qatar Airways on standby and… pic.twitter.com/asWElghtAr — Joe Pompliano (@JoePompliano) June 16, 2026

Otro factor determinante sería la organización logística que le permite llegar a tiempo a los estadios para los partidos del día, además de contar con acceso directo a los palcos.

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