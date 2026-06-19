Cómo los aficionados de Escocia dejaron sin cerveza varios bares de Boston durante el Mundial

Cada cuatro años, el mundo se paraliza con el Mundial. Millones de personas visitan el país anfitrión del torneo más importante del futbol para apoyar a sus equipos y, de paso, hacer turismo y convivir con personas de todo el mundo.

En este caso, al ser tres países los anfitriones del Mundial, se ha visto cómo los aficionados visitan lugares emblemáticos de Estados Unidos, México y Canadá; a su vez, los jugadores también aprovechan el momento para hacer turismo.

Pero el caso que ha generado más asombro es el de los aficionados de Escocia, quienes no solo disfrutaron de la victoria de su equipo por 1-0 frente a Haití el pasado 13 de junio, sino que protagonizaron un hecho pocas veces visto.

Resulta que los aficionados, tras el debut y la victoria de su selección en el primer partido, dejaron sin cerveza a varios comercios, tiendas y bares debido a las prolongadas celebraciones, que incluso duraron varios días.

Esto ocurrió en las calles de Boston, donde el consumo masivo de cerveza por parte de los escoceses provocó que los comercios solicitaran "reabastecimientos de emergencia".

🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scottish soccer fans are completely draining Boston’s beer supply, with bars running dry across the city.



Sam Adams says its Boston Taproom completely ran out of Boston Lager. The Tartan Army drank 4x the normal holiday volume.



Emergency delivery trucks are rushing… https://t.co/QwNezLudzB pic.twitter.com/TeTL8Aubzz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 17, 2026

El caso más sonado fue el de la cervecería Sam Adams que, según informó Infobae, reportó ventas cuatro veces superiores a las habituales. Lo mismo ocurrió en Hennessy's Bar, que registró ventas históricas no vistas desde las celebraciones de San Patricio.

El medio afirma que incluso este 19 de junio, tres días después del debut de Escocia, los bares mantenían una alta demanda de bebidas alcohólicas.

🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 The Tartan Army has officially conquered Boston ahead of Scotland's World Cup clash with Morocco on Friday.



In the meantime, they’ve brought the party to Fenway Park, the legendary baseball cathedral that opened its doors just 5 days after the Titanic sank in 1912.



This… https://t.co/EVwZuKyaYa — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 16, 2026

Los comercios, a pesar de quedarse sin producto, señalaron a medios estadounidenses que esperan que esta dinámica continúe durante todo el Mundial, no solo por los aficionados escoceses, sino también por seguidores de otras selecciones.

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