“Necesito entrar” Por qué le negaron el acceso al entrenamiento a un jugador de España en el Mundial

Las expectativas sobre la selección de España cada vez son más altas. Tras empatar sin goles contra Cabo Verde, el conjunto de Luis de la Fuente debe obtener un resultado favorable ante Arabia Saudita si quiere mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del Mundial.

"La Roja" ha sido vista en los entrenamientos, donde varios jugadores han mostrado su compromiso por lograr una victoria en su próximo partido. Lamine Yamal, Gavi, Pedri y Ferran Torres han participado en las sesiones de entrenamiento.

Sin embargo, lejos del terreno de juego, un jugador de España que se ha vuelto viral es el delantero Borja Iglesias, debido a un momento curioso y cómico que quedó grabado en video.

Este 19 de junio, los medios españoles documentaron cómo miembros del equipo de seguridad del lugar donde se hospeda la delegación de España le negaron el acceso a Iglesias al asegurar que no era jugador de fútbol.

Las cámaras incluso grabaron el momento en que Borja Iglesias habla en inglés con los agentes de seguridad para que lo dejaran entrar.

😂 La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.



🇪🇸 El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento... porque no le reconocían. pic.twitter.com/8OI833Um8y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026

"Soy jugador de la selección, necesito entrar", se le escucha decir a Borja Iglesias. Entonces, un miembro del equipo de seguridad le pregunta si tiene pase de acceso.

En los videos se observa que Iglesias no está solo, ya que varias personas están a su alrededor para ayudarlo a ingresar. Incluso, algunos aprovechan la oportunidad para tomarse fotos con el jugador.

🚨 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘! Security asked Borja Iglesias for his credentials and wouldn't let him go into Spain’s training camp. 😭😂



🗣️ “I’M PART OF THE SPAIN TEAM, I NEED TO GET IN. I’M BORJA IGLESIAS.”



The striker was simply enjoying his day off by signing autographs for… pic.twitter.com/2S95vXhE5v — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 19, 2026

Al final, el delantero logró entrar al lugar donde se encontraba su equipo, lo que dio lugar a un momento cómico. Además, el jugador se tomó la situación con humor y calma.

Tal fue así que publicó en sus redes sociales que ya posee una credencial de jugador para que no vuelva a pasar por ese tipo de situaciones.

😅👏 ¡Borja Iglesias tira de ironía y ya tiene nueva acreditación por si se vuelve a repetir la historia!



😉 Ahora sí te dejarán entrar todas las veces que quieras, @BorjaIglesias9. https://t.co/oXymKjp2P0 pic.twitter.com/wQOEV2rysh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 19, 2026

El próximo partido de España será el 21 de junio contra Arabia Saudita, a las 10 horas de Guatemala.

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