¿Cómo quedó el Real Madrid? Así fue la jugada del penalti a Brahim frente al Rayo

Real Madrid venció 2-1 al Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu con un gol agónico de penal al minuto 90+10. Los merengues sufrieron durante todo el partido ante un rival que se mantuvo firme en defensa hasta los últimos segundos del encuentro.

El conjunto dirigido por Arbeloa no pudo romper el cero durante los 90 minutos reglamentarios ni durante gran parte del tiempo añadido. El Rayo se defendió con orden y disciplina, poniendo en aprietos a los blancos que no encontraban la forma de vulnerar el arco visitante.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el empate 1-1 era definitivo, llegó el penal que cambió el partido. El tanto desde los once metros evitó que el Real Madrid se descolgara del Barcelona en la tabla de LaLiga, manteniendo la poca distancia que los separa en el liderato.

El penal que sentenció el partido

La jugada clave llegó al minuto 97, a solo dos minutos del final del tiempo añadido. Real Madrid estaba volcado sobre el área del Rayo buscando desesperadamente el gol de la victoria cuando filtraron un balón a Brahim Díaz.

En ese momento, Pathé Ciss intentó se llevó por delante al jugador madridista, cometiendo un claro penal dentro del área. El árbitro no dudó en señalar la pena máxima que significaba la última oportunidad para los merengues.

Kylian Mbappé fue el encargado de ejecutar el tiro penal. El francés convirtió con categoría para sellar el triunfo blanco sobre la bocina y desatar la celebración en el Santiago Bernabéu. El gol le dio los tres puntos vitales al Madrid en su pelea por el título de LaLiga.

Arbeloa valoró el triunfo agónico tras el partido. "El Rayo es un equipo incómodo que nos lo ha puesto muy difícil. Siempre da mucho impulso ganar. Ahora vamos a tener dos semanas para trabajar con el equipo, que es muy importante", declaró el técnico merengue sobre la victoria que mantiene al Madrid en la pelea por LaLiga.