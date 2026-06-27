Comunicaciones FC renueva a Dairon Reyes para la temporada 2026-2027

Comunicaciones FC confirmó la renovación del mediocampista cubano Dairon Reyes para la temporada 2026-2027. El club aseguró la continuidad de uno de los futbolistas más destacados del último campeonato en medio de la reestructuración de su plantel.

Reyes fue el máximo goleador de los cremas en la temporada anterior al marcar 10 goles y aportar tres asistencias en 28 partidos. Además, fue titular en 25 encuentros y se consolidó como una pieza clave en el esquema de Marco Antonio Figueroa.

Con la permanencia de Reyes, Comunicaciones conserva a uno de sus principales referentes ofensivos. La directiva espera que el cubano mantenga el nivel mostrado y sea una de las bases del proyecto para la temporada 2026-2027.

La continuidad del volante llega mientras la institución realiza una profunda renovación de su plantilla. La directiva ya confirmó la salida de 12 jugadores del primer equipo de cara al nuevo torneo.

Entre las bajas confirmadas por Comunicaciones figuran Edy Palencia, Erik González, Wilson Pineda, José Grajeda, Josemaría Calderón, Deyner Padilla, Lynner García, Jorge Moreno, José Gálvez, Walter García y Ernesto Monreal, además del retiro de José Contreras.

La renovación de Dairon Reyes fue bien recibida por la afición crema, que considera al mediocampista cubano una pieza clave para el nuevo proyecto deportivo de Marco Antonio Figueroa.

Comunicaciones afrontará la temporada 2026-2027 con la mira puesta únicamente en la Liga Nacional. La continuidad de Reyes será uno de los pilares para una plantilla renovada que buscará recuperar el protagonismo en el fútbol guatemalteco.

Comunicaciones continúa la conformación de su plantel para el Torneo Apertura 2026-2027 y mantiene la búsqueda de refuerzos que acompañen a las figuras que permanecen en el equipo. La afición crema espera que los próximos movimientos devuelvan al club el protagonismo en la Liga Nacional.