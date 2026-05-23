Con el Bernabéu de pie: Dani Carvajal cierra su era en el Real Madrid tras 27 títulos

El Santiago Bernabéu vivió una noche cargada de emoción con la despedida de Dani Carvajal, quien disputó su último partido con el Real Madrid tras 13 temporadas y 27 títulos conquistados. La afición recibió a su capitán con un tifo especial que resumió su historia en el club: “El sueño de un niño, el triunfo de una leyenda”.

El momento más conmovedor llegó al minuto 84, cuando Álvaro Arbeloa decidió sustituir al lateral español para brindarle su último homenaje en casa. Todo el estadio se puso de pie para ovacionar a uno de los jugadores más representativos de la última era dorada del conjunto blanco.

Carvajal no pudo contener las lágrimas mientras agradecía el cariño de la afición madridista. “Gracias por las remontadas imposibles”, expresó el defensor en un mensaje que recordó algunas de las noches más históricas del Real Madrid en competiciones europeas.

Antes de salir del campo, Carvajal entregó el brazalete de capitán a Fede Valverde en un gesto simbólico que marca el inicio de una nueva etapa. El uruguayo, que suma 372 partidos con el club desde su llegada en 2016, será el nuevo primer capitán del equipo la próxima temporada.

Una leyenda que marcó una era

Dani Carvajal se despide del Real Madrid como uno de los futbolistas más exitosos en la historia del club tras conquistar 27 títulos, entre ellos seis Champions League. Su trayectoria estuvo marcada por la entrega, el liderazgo y una conexión especial con la afición madridista.

El homenaje del Santiago Bernabéu fue el cierre perfecto para una carrera inolvidable. Entre lágrimas, ovaciones y el reconocimiento de todo el estadio, el lateral español puso fin a una historia que comenzó en la cantera y terminó convirtiéndolo en una auténtica leyenda del madridismo.