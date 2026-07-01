¡Con máscaras de Haaland! México imita el popular “remo” de Noruega tras pasar a octavos de final del Mundial

La selección de México vive un momento de gloria tras clasificar a los octavos de final del Mundial 2026 al eliminar a Ecuador por 2-0.

Además, el conjunto dirigido por Javier "El Vasco" Aguirre ha demostrado ser un rival de cuidado en esta competición: obtuvo puntuación perfecta en la fase de grupos y, hasta ahora, no ha recibido ningún gol en el torneo.

El ambiente de júbilo se ha reflejado en el equipo del "Tri", especialmente después de la difusión de un video en el que los mexicanos celebran de una forma curiosa su clasificación a los octavos de final.

En redes sociales se volvió viral un video en el que se observa a los jugadores de México realizando la popular celebración del "remo", popularizada por la selección de Noruega cada vez que gana un partido del Mundial.

Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención fue que todos los jugadores utilizaron una máscara con el rostro del noruego Erling Haaland.

LOS JUGADORES MÉXICO HACIENDO EL REMO VIKINGO DE NORUEGA TRAS CLASIFICAR 🇲🇽



Memo Ochoa compartió en sus historias un video del plantel con máscaras del VASCO AGUIRRE 🤣 pic.twitter.com/uNtzmXwuH2 — Diario Olé (@DiarioOle) July 1, 2026

"¡A octavos! ¿Y si...?", fue el mensaje que acompañó el video, publicado por el portero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa.

Muchos usuarios en redes sociales interpretaron el "¿Y si?" de Ochoa como una posibilidad de que México pueda enfrentarse a Noruega en los cuartos de final del Mundial.

Los jugadores de México con la máscara de Erling Haaland JAJAJAJAJAJA.



Me encanta que seamos así de nacos. pic.twitter.com/0GZK29kDp3 — Roberto Haz (@tudimebeto) July 1, 2026

Para que esto suceda, Noruega debe vencer a Brasil en su compromiso de octavos de final, mientras que México debe hacer lo mismo contra Inglaterra.

La celebración del "remo" de México no pasó desapercibida y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos de los comentarios y reacciones fueron positivos por lo curiosa e ingeniosa que resultó la celebración mexicana.

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