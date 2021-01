Copa del Rey: El Alcoyano recupera la leyenda de su moral para recibir al Real Madrid

El Alcoyano avanzó a la siguiente fase contra el Real Madrid tras haber derrotado al Huesca. Foto Prensa Libre: EFE.

Mucho se ha escrito sobre la idea que vincula al club alicantino con un espíritu de lucha y una capacidad de sacrificio a prueba del rival más exigente y del marcador más adverso y que se hizo célebre a nivel nacional en los últimos años cuarenta y primeros cincuenta del pasado siglo, cuando el equipo de Alcoy estuvo cuatro temporadas en Primera División.

Atribuida su moral a ciertos partidos concretos, los alcoyanos siempre han defendido que leyenda no se forjó en un partido concreto, sino más bien fue consecuencia de las virtudes deportivas que el equipo mostraba regularmente.

Se ha contado que en un encuentro en el que el Alcoyano perdía por 7-1, al árbitro se le ocurrió pitar el final tres minutos antes del tiempo reglamentado. Los jugadores del conjunto blanquiazul rodearon al colegiado para pedir explicaciones de forma airada. “Vaya moral”, se escuchaba desde las gradas.

Otros hablan de un partido de Tercera en el que el equipo llegó a recibir una docena de goles sin cejar en su empeño, pero lo cierto es que el equipo, más allá de su tránsito por otras categorías del fútbol español, ha entrado en el imaginario colectivo por su moral.

Prueba de ello han sido las eliminatorias del torneo copero disputadas ante rivales de primer nivel y la superada el siete de enero en El Collao ante el Huesca, un conjunto de Primera División.

Real Madrid, Barcelona o Valencia, entre otros, ya han pasado por el estadio alcoyanista en el torneo copero, además de los choques ligueros de hace setenta años.

👑🆚⚽ ¡El @CD_Alcoyano será nuestro rival en los dieciseisavos de la Copa del Rey!

🏟️ Campo Municipal de El Collao

📅 20 o 21 de enero#RMCopa | @adidasfootball pic.twitter.com/d3V5K85qyv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 8, 2021

Fue la época de Saénz, Antonio Calpe, Mundo, Botana, Gil y muchos otros ilustres del equipo de una ciudad montañosa, de inviernos fríos y con un campo en el que había que apretar de lo lindo para puntuar ,

La historia ha dado para mucho. El periodista Julián García Candau publicó un libro de anécdotas de fútbol a nivel mundial titulado “La moral del Alcoyano”.

No entra el autor en detalles de cuál fue el partido clave para crear el mito, pero no duda en resaltar la importancia de imagen del club al afirmar que se trata del “paradigma de la historia que, si no es cierta, está bien contada”.

También dio el asunto para que en el año 2008, medio siglo después del origen del relato, el club, que militaba como ahora en Segunda División B, recibiera una solicitud de una agencia catalana en nombre de la multinacional médica alemana Bayer para poder utilizar su imagen y su moral.

El espíritu y la capacidad para no rendirse propiciaron un acercamiento y el club de El Collao pidió a los fabricantes de la aspirina 125 mil euros a cambio de cerrar el acuerdo, que quizá solo quedó en un contacto inicial.

Además, la moral ha sido un tópico recurrente en los medios de comunicación al hablar del Alcoyano en titulares de prensa, previas de partidos o crónicas de encuentros. Si la información contaba una remontada o una clasificación épica nadie dudaba de por dónde empezar a explicarla.

“La moral dio su fruto y el Alcoyano pasó” o “el Alcoyano nunca se demoraliza” son titulares imaginados, pero que seguro estarán en alguna hemeroteca. Ahora el equipo, el club y la afición de Alcoy esperan poder volver a leerlos el día siguiente al encuentro ante el Real Madrid.