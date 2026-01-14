Copa del Rey: Las bajas de Arbeloa en el Real Madrid para enfrentar al Albacete y la convocatoria de cinco canteranos

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, apuesta por la cantera en su primera convocatoria, en la que destacan tres novedades: Jorge Cestero, Manuel Ángel y César Palacios, para el duelo ante el Albacete, por los octavos de final de la Copa del Rey.

Para este encuentro continúa como baja Kylian Mbappé, y se concede descanso a jugadores clave como Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo.

Cinco futbolistas de las divisiones inferiores, incluidos los porteros Fran González y Sergio Mestre, integran la expedición madridista que viaja este miércoles a Albacete para disputar esta fase a partido único. Los centrocampistas Cestero, Manuel Ángel y Palacios son las principales novedades, mientras que Thiago Pitarch fue descartado.

A las bajas por lesión de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, además de la de Brahim Díaz, quien disputa la Copa Africana de Naciones con Marruecos, se suman las molestias de Mbappé, aún afectado por un esguince de rodilla que lo dejó fuera de los primeros partidos de 2026 y le permitió solo unos minutos ante el Barcelona en Yeda. También están ausentes Antonio Rüdiger, con una dolencia en la rodilla, y Ferland Mendy, por un problema muscular.

Rodrygo, que regresó con molestias desde Arabia Saudí, no será forzado por Arbeloa y permanecerá en Madrid. Los descartes del nuevo técnico madridista incluyen a Thibaut Courtois, en una competición en la que seguirá como titular el ucraniano Andriy Lunin, además de Álvaro Carreras, Tchouaméni y Bellingham.

Por otro lado, el uruguayo Fede Valverde, quien fue sustituido el pasado domingo en la final de la Supercopa de España, superó las molestias y viajará a Albacete.