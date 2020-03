Coronavirus | Concacaf suspende todas sus competencias por 30 días

El organismo, que la víspera ya había interrumpido la Liga de Campeones de Concacaf, dijo que también han sido “suspendidas con efecto” inmediato la Clasificatoria Olímpica Masculina de Concacaf 2020, la Primera Ronda de la Clasificatoria a la Copa Oro 2021 (programada para la fecha FIFA de marzo) y la 2020 Concacaf Caribbean Club Shield.

La decisión se tomó “teniendo en cuenta el bienestar de todos los involucrados y a la luz del desarrollo de restricciones de viaje y orientación de salud pública”, explicó el organismo en un comunicado.

“Concacaf se compromete a trabajar con las partes interesadas para considerar opciones sobre cómo y cuándo desarrollar estas competencias”, agregó.

La suspensión afecta al torneo Preolímpico Sub 23 de la Concacaf que estaba previsto para disputarse del 20 de marzo al 1 de abril en los estadios Jalisco y Akron, ambos en el área metropolitana de Guadalajara.

El torneo ofrecía dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por los cuales iban a competir ocho selecciones: México, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Canadá, El Salvador, Honduras y Haití.

