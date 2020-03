Coronavirus: Detienen a exfutbolista peruano Nolberto Solano por infringir aislamiento

El entrenador de Perú Nolberto Solano no se ha cumplido con las restricciones que hay en su país por el coronavirus. (Foto Prensa Libre: EFE)

El primer peruano en jugar en el futbol inglés y actual miembro del comando técnico del seleccionado inca, de 45 años, “fue detenido este jueves por la noche por estar en una fiesta organizada por una vecina en La Molina”, el distrito limeño donde reside, dijo el canal RPP.

Solano “fue llevado a la comisaría de La Molina por no respetar el horario de inmovilidad social obligatoria, pero luego fue puesto en libertad”, indicó RPP.

“Lo que he hecho, no está bien, pero no me vengan a hacer ver como todo lo malo del país. Estoy en una casa que no es mi casa. Lo veo hacer a un montón de gente vecina al lado”, dijo el exjugador a RPP.

“Entiendo de todo lo que se está hablando de la protección. Yo creo que lo están agrandando más de lo que es la situación”, declaró Solano, quien jugó en Boca (1997-1998) con Diego Maradona.

Solano alegó que no estaba en una fiesta, sino una “simple reunión” en la que había seis personas a dos cuadras de su casa, y que él no tenía coronavirus.

En Perú rige un aislamiento domiciliario obligatorio con prohibición de salir a las calles, con toque de queda nocturno y cierre de fronteras a personas, aunque siguen abiertas las tiendas de alimentos, farmacias y bancos.

Unas 18 mil personas han sido detenidas en Perú por infringir el aislamiento obligatorio. El coronavirus ha infectado en el país a 580 personas, de las que han fallecido nueve.

El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que el gobierno está creando un registro de personas que incumplen el aislamiento social obligatorio y advirtió que los infractores podrían recibir hasta tres años de cárcel.

Solano jugó para la selección peruana de 1994 a 2010. Luego de Boca Juniors, fichó por el Newcastle United de Inglaterra y después jugó también para el Aston Villa, el West Ham y otros clubes, hasta retirarse en 2012.