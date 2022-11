Cristiano en entrevista con Piers Morgan: “Messi es como un compañero de equipo, lo respeto mucho”

“Tú eres el número uno para mí, él (Lionel Messi) es el número dos”, comienza Morgan acompañado de risas entre ambos. “¿Qué piensas sobre él como persona y futbolista?”, pregunta a CR7, quien sin dudarlo empieza a alabar a “La Pulga”.

“Increíble. Como jugador es mágico. Top. Compartimos el escenario 16 años, imagínate. No soy su amigo en términos de estar en su casa o llamarle por teléfono, pero él es como un compañero de equipo“, confiesa CR7 de una manera muy convencida.

“Es un chico que yo en verdad respeto. La forma en que él habla sobre mí e incluso cómo su esposa y mi novia se demuestran respeto…ella y mi pareja son de Argentina. Todo bien. Qué más puedo decir de Messi, es un buen chico”, añade.

“Messi es mágico. Hemos competido 16 años al máximo nivel. Nunca hemos cenado juntos, ¿por qué no una primera vez? Me gustaría aprender y compartir ideas con él. Seguro que lo haremos, como hicieron Pelé y Maradona. Es el mejor contra el que he jugado”.

