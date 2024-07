En el Volksparkstadion se midieron dos viejas conocidas en la Eurocopa 2024, Francia y Portugal se enfrentaron en un partido más parejo de lo esperado, durante 120 minutos de juego no fueron capaces de sacarse diferencias; llegando a los penales.

Francia tuvo dos ocasiones claras en el segundo tiempo, en una excelente combinación entre Kolo Muani y Jules Koundé para que el delantero se plante dentro del área y rematara. Rúben Dias se barrió y alcanzó a desviar el disparo al saque de esquina.

Al minuto 70, Ousmane Dembélé desbordó por banda derecha y buscó un centro que rebotó en Pepe. El balón le quedó muerto a Camavinga en el borde del área chica y el disparo del galo se marchó rozando el palo derecho de Diogo Costa.

El partido no tuvo más remedio que conducirse hacia los penales en donde solamente apareció un villano.

Desde los 11 pasos, la figura de Diogo Costa no tuvo aparición como lo hizo frente a Eslovenia, el villano de la película para los lusos fue Joao Felix, que mandó el tercer tiro al poste izquierdo; ese tanto terminaría siendo la diferencia ya que en el lado francés Dembélé, Fofana, Koundé, Barcola y Theo Hernández no desviaron sus disparos.

Kylian Mbappé no pudo terminar el partido debido a que recibió un balonazo en el rostro, pese a llevar máscara terminó sintiéndose del golpe que sufrió ante Austria y no llegó a la tanda de penales; sin embargo los suyos pudieron resistir el resultado y sacar adelante la tarea avanzando por tercera vez en el siglo a semifinales de la Eurocopa (2000,2016 y 2024).

Cristiano Ronaldo se despide en la que fue su última Eurocopa, jugó 6 en total, no convirtió goles en esta edición pero marcó 14 tantos, siendo el máximo artillero de la competencia y aún le alcanzó a dar una asistencia en la victoria de su selección contra Turquía para ser el mayor asistidor histórico del certamen; pese a sus 39 años jugó de titular los 5 partidos que su país compitió en la Eurocopa 2024.

Francia se enfrentará a España, que eliminó a Alemania, en las semifinales, el encuentro será el próximo martes 9 de julio, en el Allianz Arena de Múnich a las 13 horas en Guatemala.

🇫🇷 France are through to the semi-finals!#EURO2024 | #PORFRA pic.twitter.com/lyvLExtyrO