Cristiano Ronaldo “no tiene intención de volver a jugar con la Juventus”; técnico Massimiliano Allegri confirma la salida del portugués

“CR Ciao”, titulaba este viernes la Gazzetta dello Sport, avanzando el punto final a la aventura iniciada en el verano (boreal) de 2018 con el quíntuple Balón de Oro.

La Juventus acepta la salida de Ronaldo, pero espera una oferta de Manchester City (entre 25 y 30 millones de euros -entre 30 y 35 millones de dólares-) para liberar a la estrella, que tiene contrato hasta junio de 2022, según varios medios italianos.

En este contexto, Ronaldo no estará en el césped este sábado 28 de agosto contra el Empoli, en la segunda fecha de Serie A, y la última imagen del portugués en un césped de Serie A será la del domingo pasado ante Udinese (2-2), con Ronaldo marcando un gol en el tiempo adicional que finalmente no fue validado por fuera de juego.

A pesar de las seguridades de los dirigentes turineses sobre la importancia de ‘CR7’, el mensaje del entrenador Massimiliano Allegri dejando en el banco al luso en la primera fecha de esta Serie A, fue claro: el delantero de 36 años ya no es el centro del proyecto bianconero.

En el campo, Allegri ha dado el mando del equipo (y el brazalete) al argentino Paulo Dybala, de 27 años. Y el futuro pertenece ahora a los jóvenes: Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Manuel Locatelli, Matthijs de Ligt…

El peso de Cristiano Ronaldo en la ‘Vecchia Signora’, titular casi inamovible e indispensable goleador de las últimas temporadas (101 goles en 134 partidos), fue a veces un freno al desarrollo de una nueva Juventus.

Fuera del campo, Ronaldo ha permitido a la marca Juve superar una nueva etapa, tanto en términos de visibilidad mundial como de ingresos procedentes de la taquilla y del patrocinio.

Pero también pesa mucho sobre las finanzas, debilitadas por la crisis sanitaria vinculada al Covid-19. ‘CR7’ cuesta al club unos 86 millones de euros -101 millones de dólares- cada año, entre su salario(31 millones de euros netos -36 millones de dólares-, 57 millones de euros brutos -67 millones de dólares-) y la amortización de la inversión realizada en 2018 para ficharlo del Real Madrid (115 millones de euros -135 millones de dólares-, es decir, cerca de 29 millones de euros -34 millones de dólares- por temporada hasta 2022).

Más allá de las cifras, la verdadera decepción del matrimonio Ronaldo-Juventus sigue siendo la Liga de Campeones, con tres eliminaciones tempranas (en cuartos y dos veces en octavos de final).

“El balance dice que la Juventus dio a Ronaldo más de lo que el gran N.7 ha dado a los Bianconeri”, escribe la Gazzetta dello Sport en un editorial. “Despedirse de Ronaldo es difícil de digerir para todos, pero si nadie está realmente convencido, es mejor irse inmediatamente”.

🎙 Allegri: "Ayer @Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana."#JuveEmpoli

— JuventusFC (@juventusfces) August 27, 2021