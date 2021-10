Cristiano Ronaldo, nominado otra vez al Balón de Oro y nombrado jugador del mes en la Premier League, pone los ojos en Qatar 2022 ahora

Con ese impulso se lanza ahora a jugar con una selección que siempre lo ha necesitado para alcanzar sus objetivos. Para confirmar su billete al emirato del Golfo, Portugal también espera conservar su ventaja de dos puntos sobre Serbia en el grupo A, hasta su enfrentamiento el mes que viene en Lisboa en el cierre de los clasificatorios europeos.

Con siete partidos y otros tantos goles marcados entre club y selección desde su vuelta al Manchester United a finales de agosto, Cristiano Ronaldo ha reaccionado perfectamente tras una gris temporada en la Juventus.

Fue elegido jugador del mes de septiembre de la Premier League. Está en una forma con la que soñarían muchos futbolistas que al llegar a su edad tuvieron que colgar las botas, poner fin a su carrera internacional o jugar en campeonatos menos exigentes. Esta frescura no sorprende a los que lo tratan a diario, como su técnico en el United, Ole Gunnar Solskjaer.

“No me sorprendería que Cristiano siguiera jugando con 40 años (…) su condición física es impresionante, siempre tiene hambre y sigue fijándose objetivos”, afirmaba el entrenador noruego a finales de septiembre.

En Portugal, se cuenta con él en el mundial del próximo otoño y su edad ni se mira. El delantero nacido en la isla de Madeira tendrá entonces, con casi 38 años, la ocasión de entrar en el restringido círculo de los jugadores que han disputado cinco Mundiales, junto al italiano Gianluigi Buffon o el alemán Lothar Matthaus.

Proud to be elected Player Of The Month among so many great players in the Premier League. Thanks to all my teammates at Man. United, couldn’t have done it without them. Let’s keep working hard and the results will come!🔴⚫️💪🏽 pic.twitter.com/OFFmdyfJ7z

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 8, 2021