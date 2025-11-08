Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a los 953 goles en una nueva victoria del Al Nassr

El portugués Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en Arabia Saudita. Este sábado, el delantero lideró una nueva victoria del Al Nassr, que se impuso 3-1 ante Neom por la jornada 8 de la Liga Profesional Saudí.

Nassr's Portuguese forward #07 Cristiano Ronaldo celebrates after scoring a goal during the Saudi Pro League football match between Al-Nassr and Al-Riyadh SC at Al-Awwal Park in Riyadh on September 20, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

Cristiano Ronaldo llegó a sus 953 goles en su carrera. (Foto: Prensa Libre, AFP)

El portugués Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en Arabia Saudita. Este sábado, el delantero lideró una nueva victoria del Al Nassr, que se impuso 3-1 ante Neom por la jornada 8 de la Liga Profesional Saudí, manteniendo su paso perfecto y consolidándose en lo más alto de la tabla.

El encuentro comenzó con dominio total del conjunto dirigido por Luis Castro, que no tardó en imponer su ritmo de juego. Cristiano fue la figura más peligrosa del ataque saudí, constantemente generando opciones de gol y demostrando por qué, a sus 40 años, sigue siendo un competidor de élite.

La primera anotación llegó gracias al propio Ronaldo, quien convirtió desde el punto penal con una definición precisa al poste izquierdo del guardameta rival. El tanto significó el gol número 953 de su carrera profesional, una cifra que lo mantiene como el máximo goleador histórico del fútbol mundial.

Tras el tanto del portugués, el Al Nassr amplió la ventaja con un gol de Anderson Talisca, que culminó una jugada colectiva de gran nivel. El equipo visitante intentó reaccionar con un descuento al inicio del segundo tiempo, pero Joao Félix, quien se ha adaptado rápidamente al fútbol saudí, cerró el marcador con el 3-1 definitivo.

Con esta victoria, el Al Nassr acumula ocho triunfos consecutivos en la liga, con 26 goles a favor y apenas 4 en contra, mostrando una solidez tanto en ataque como en defensa. El conjunto amarillo no solo lidera el torneo, sino que también se perfila como el principal candidato a quedarse con el título esta temporada.

Cristiano Ronaldo, por su parte, continúa rompiendo marcas y extendiendo su legado. En cada partido, su liderazgo y constancia inspiran a sus compañeros, siendo el referente absoluto de un proyecto que sigue atrayendo la atención mundial hacia el futbol árabe.

El portugués cerrará esta racha antes del parón internacional con números espectaculares y con la satisfacción de mantener al Al Nassr invicto. En un torneo cada vez más competitivo, su aporte sigue siendo determinante para que el club continúe dominando la escena local.

Con Ronaldo en modo récord y el equipo funcionando a la perfección, el Al Nassr vive un momento histórico. Ocho victorias seguidas, un líder imparable y una estrella que sigue demostrando que el tiempo, para los grandes, solo los vuelve más legendarios.

