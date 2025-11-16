Cristiano Ronaldo tendrá la posibilidad de jugar su sexto Mundial tras la clasificación de Portugal

Portugal selló su boleto al Mundial 2026 con una goleada contundente sobre Armenia, resultado que no solo confirma el dominio absoluto del equipo en el Grupo F, sino que también abre la puerta para que Cristiano Ronaldo pueda disputar su sexta Copa del Mundo, un hito nunca antes alcanzado por un futbolista.

Aunque el capitán lusitano no estuvo en el campo debido a la suspensión que arrastraba por la tarjeta roja recibida ante Irlanda, la clasificación matemática mantiene intacto su camino rumbo al torneo. Desde la distancia, Ronaldo envió un mensaje de apoyo al equipo, consciente de que cada partido de estas Eliminatorias también significaba estar más cerca de ampliar su legado.

El triunfo por 9-1 sobre Armenia volvió a demostrar la solidez de Portugal incluso sin su máximo referente. Con una ofensiva imparable y una presión constante, el equipo dirigido por Roberto Martínez resolvió el partido desde los primeros minutos y nunca permitió que la visita se acomodara. La victoria se concretó con autoridad y dejó al combinado como líder absoluto de su sector.

Ronaldo, de 41 años para el momento del Mundial 2026, se perfila para marcar un registro histórico. Con cinco Copas del Mundo disputadas desde 2006, el astro portugués podría convertirse en el primer jugador en llegar a seis ediciones, superando marcas antiguas y reafirmando su vigencia en la élite internacional.

A pesar de no haber jugado en este encuentro, su presencia en la Selección sigue siendo indiscutible. Martínez ha reiterado en múltiples ocasiones que el delantero continúa siendo parte fundamental del proyecto, no solo por su aporte goleador, sino por la influencia que mantiene dentro del vestuario y en el crecimiento de jugadores jóvenes que hoy sostienen el ritmo del equipo.

Portugal, que venía de una inesperada derrota frente a Irlanda, recuperó su ritmo habitual y cerró la fase con una actuación que despejó cualquier duda. La goleada ante Armenia fue la confirmación de que el equipo está listo para afrontar el reto mundialista con una mezcla de experiencia, talento y profundidad ofensiva.

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

Con el boleto asegurado, el foco se traslada inevitablemente hacia el futuro inmediato: la lista definitiva para el Mundial. Y en esa conversación, el nombre de Cristiano Ronaldo aparece de manera natural, no solo por su rendimiento actual, sino por el significado histórico que representaría su presencia en Estados Unidos, México y Canadá.

Portugal llega nuevamente al evento más importante del fútbol con ambiciones altas, y con la posibilidad única de que su mayor referente escriba otro capítulo en la historia del deporte. El Mundial 2026 no solo será un reto para la selección lusitana, sino también la oportunidad de ver a Cristiano Ronaldo intentar romper un récord que podría perdurar por generaciones.