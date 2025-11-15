Ana Lucía Martínez busca otra final histórica en México frente a Tigres

La delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez afrontará este domingo 16 de noviembre una nueva semifinal en su carrera, cuando Cruz Azul Femenil visite a Tigres en el estadio Universitario. El duelo definirá al primer finalista del torneo mexicano y marcará un nuevo capítulo en la trayectoria internacional de la futbolista nacional.

El encuentro de ida, disputado el pasado 13 de noviembre, terminó con un empate 1-1 en casa de Cruz Azul. Fue un partido cerrado, intenso y con pocas oportunidades claras en el que ambas escuadras mantuvieron un ritmo parejo. Ese resultado dejó la llave completamente abierta para la definición en Monterrey.

Para Martínez y su equipo, el reto de visitar el Volcán implica enfrentar a una de las aficiones más exigentes y a un club que ha sido protagonista constante en la Liga MX Femenil. Tigres, acostumbrado a instancias finales, buscará aprovechar la localía y su experiencia para instalarse nuevamente en una final.

Cruz Azul, por su parte, llega con la convicción de competir de igual a igual y con la motivación de mantenerse a un paso de una clasificación histórica. La presencia de Ana Lucía ha sido determinante en varios momentos de la temporada, y la delantera guatemalteca buscará nuevamente influir en el ataque celeste.

El duelo representa no solo una oportunidad deportiva para Martínez, sino también un seguimiento especial para la afición guatemalteca, que ha visto en ella un referente internacional en el futbol femenino. Su participación en estas instancias evidencia su consolidación en una de las ligas más competitivas de la región.

El cuerpo técnico cementero ha trabajado en ajustar detalles defensivos y en mejorar la precisión en la última zona, conscientes de que un solo gol podría inclinar la balanza en una serie tan equilibrada. La necesidad de competir con solidez será clave para que Cruz Azul pueda contrarrestar la ofensiva de Tigres.

MAÑANA NOS JUGAMOS EL PASE A LA FINAL.



🆚 Tigres

🏟️ Universitario

⏰ 17:00 HRS



¡CON TODO, AZUL! 💙 pic.twitter.com/enPg0GXgil — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) November 15, 2025

La semifinal de vuelta se disputará este domingo a las 5 de la tarde en Monterrey y contará con transmisión para Guatemala a través de TUDN. La expectativa es alta, tanto por la relevancia de la serie como por la posibilidad de que Martínez dispute una nueva final en el fútbol mexicano.

Con la igualdad aún intacta y la serie sin dueño, Ana Lucía Martínez y Cruz Azul buscarán dar el golpe en condición de visita para avanzar a la final y seguir escribiendo una temporada que podría convertirse en una de las más destacadas de la atacante guatemalteca.