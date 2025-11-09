Ana Lucía Martínez guía al Cruz Azul Femenil a las semifinales de la Liga MX

La delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez continúa dejando huella en el futbol mexicano. En una actuación brillante, la capitana de la Selección Nacional de Guatemala fue la gran figura del Cruz Azul Femenil, que goleó 5-0 al Pachuca y selló su clasificación a las semifinales de la Liga BBVA MX Femenil.

El partido, disputado en el estadio Hidalgo, tuvo a Martínez como protagonista absoluta. La guatemalteca abrió el marcador al minuto 40 con una definición precisa, asistió el segundo tanto al 52’ y fue derribada en el área para el penal que amplió la ventaja de su equipo. Una noche redonda que confirmó su papel como líder ofensiva y referente del cuadro cementero.

Tras la actuación de Ana Lucía, el Cruz Azul tomó el control total del encuentro. Blackwood anotó el tercero al 59’, Calderón marcó el cuarto al 83’ y Chavarín cerró la goleada al 90+5’. El global de 6-2 permitió a las celestes revertir la derrota 2-1 sufrida en la ida y asegurar su boleto a la siguiente fase.

La Liga BBVA Femenil reconoció el desempeño de la guatemalteca nombrándola jugadora del partido, distinciones que resaltan su impacto en los momentos decisivos del torneo. Desde su llegada, Ana Lucía ha sido pieza clave en el esquema del Cruz Azul y una de las máximas figuras extranjeras del campeonato.

Con su actuación, la delantera chapina reafirma el buen momento que atraviesa desde su llegada a México. Su regularidad, liderazgo y visión de juego la han convertido en un pilar del conjunto cementero, que por primera vez en su historia accede a las semifinales del torneo femenino.

Martínez no solo aporta goles, sino también equilibrio y carácter dentro del vestuario. Su experiencia internacional ha sido determinante para el crecimiento de un plantel joven que, jornada a jornada, demuestra madurez y ambición por alcanzar el título.

Ana Lucía Martínez bien en el mano a mano contra Barreras, abre el marcador y empata el global 🚂

pic.twitter.com/xx5oztSSiQ — Bruno Hernández 🎙️ (@bruhdz8) November 9, 2025

El Cruz Azul Femenil vive una etapa histórica. El equipo no solo eliminó a uno de los favoritos, sino que también confirmó su evolución como proyecto deportivo. Con Ana Lucía en gran nivel, las celestes se consolidan como una de las sorpresas más gratas del campeonato.

Ahora, el cuadro capitalino se prepara para disputar las semifinales con la mirada puesta en el título. Y en el centro de esa ilusión, la figura de Ana Lucía Martínez se levanta como símbolo de constancia, talento y orgullo guatemalteco en el futbol internacional.