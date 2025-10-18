Ana Lucía Martínez vuelve a brillar, anota en la goleada del Cruz Azul Femenil y es elegida la jugadora de la jornada

El buen momento de Ana Lucía Martínez continúa en la Liga MX Femenil. La delantera guatemalteca volvió a ser protagonista al marcar en la victoria de Cruz Azul 4-1 ante Querétaro, duelo correspondiente a la jornada del torneo. Con esta anotación, la nacional suma su tercer partido consecutivo viendo portería.

El encuentro comenzó con fuerza desde los primeros minutos. Apenas al minuto 16, Ana Lucía abrió el marcador con un potente disparo que desató la alegría de la afición celeste. La guatemalteca aprovechó su ubicación en el área para darle la ventaja inicial a su equipo.

El dominio de Cruz Azul se consolidó con el paso de los minutos. Chavarin aumentó la cuenta antes del descanso con un tanto al 45’, dejando a las cementeras con una ventaja cómoda al finalizar la primera parte. El poder ofensivo de la Máquina no bajó en el complemento.

En el segundo tiempo, Valdez se sumó a la lista de anotadoras al minuto 61 con un gol que encaminó la goleada. Querétaro intentó reaccionar y logró descontar, pero las locales se mostraron sólidas en todas sus líneas.

La sentencia definitiva llegó con el tanto de Calderón, quien al 78’ cerró el marcador 4-1 a favor de Cruz Azul. La victoria refuerza el buen momento del equipo, que busca escalar posiciones y consolidarse como protagonista en la recta final del torneo.

Para Ana Lucía, este gol significa su tercera jornada consecutiva marcando, lo que confirma el gran nivel que atraviesa en México. Su aporte ofensivo ha sido fundamental para un Cruz Azul que encontró en la guatemalteca una pieza clave en ataque.

Además, la afición y la propia institución reconocieron la importancia de su actuación. A través de las votaciones de los seguidores, la guatemalteca fue elegida como figura del partido, cerrando una semana redonda para la delantera nacional.

Con este resultado, Cruz Azul sigue sumando puntos importantes y mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo. Para Ana Lucía Martínez, cada jornada representa la oportunidad de consolidar su nombre en la Liga MX Femenil y dejar en alto el fútbol guatemalteco.