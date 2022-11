¡Cristiano Ronaldo ya no seguirá en el Manchester United! El club inglés hace oficial la noticia y agradece al portugués

La noticia no ha sorprendido a los aficionados de la institución inglesa, debido a la crisis de relación entre el jugador y el club, que ya era notoria y que quedó en evidencia después de la incendiaria entrevista que Cristiano Ronaldo le concedió a Piers Morgan.

“Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año sino también la temporada pasada”, dijo CR7. Además, señaló que se sentía traicionado por el club y que no respetaba a su entrenador Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

