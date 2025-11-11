¿Cuáles son las selecciones que podrían clasificar a la Copa del Mundo esta semana?

Fútbol Internacional

¿Cuáles son las selecciones que podrían clasificar a la Copa del Mundo esta semana?

La última fecha Fifa del año promete emociones al límite: Europa y Concacaf se juegan sus últimos boletos rumbo al Mundial 2026 en una semana decisiva.

Oeiras (Portugal), 13/10/2025.- (L-R) Portugal's national soccer players Ruben Neves, Cristiano Ronaldo and Joao Felix attends a training session of the team at Cidade do Futebol in Oeiras, near Lisbon, Portugal, 13 October 2025. Portugal will face Hungary on 14 October in their 2026 FIFA World Cup Qualifiers. (Mundial de Fútbol, Hungría, Lisboa) EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA

Europa y Concacaf se juegan sus últimos boletos rumbo al Mundial 2026 en una semana decisiva.(Foto Prensa Libre: EFE).

La emoción de las eliminatorias mundialistas regresa esta semana con la última Fecha FIFA del año, en la que varias selecciones de Europa y de Concacaf buscarán asegurar su boleto a la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En Europa se jugarán las dos últimas jornadas entre el 13 y el 17 de noviembre, fechas decisivas para definir gran parte del panorama rumbo al Mundial en las eliminatorias del Viejo Continente.

Si se combinan ciertos resultados, nueve selecciones podrían sellar su clasificación esta misma semana: Suiza, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica y Croacia. Todas ellas son líderes en sus respectivos grupos y, en la mayoría de los casos, dependen de ganar sus partidos y de esperar resultados favorables en otros encuentros.

Por otro lado, el grupo de Alemania está más cerrado, aunque los teutones también podrían asegurar su pase si logran sumar victorias. En el grupo de Noruega e Italia, ambos se disputan el boleto directo en una lucha intensa, mientras que en el grupo de Dinamarca y Escocia, la igualdad en puntos mantiene todo abierto. Por ahora, la única selección oficialmente clasificada en Europa es Inglaterra, que aseguró su lugar en la Fecha Fifa de octubre.

En la región de Concacaf, la definición también promete emociones fuertes. En el Grupo C, Honduras podría conseguir su boleto este jueves si vence a domicilio a Nicaragua y se combina con un empate entre Haití y Costa Rica; de no suceder, todo se decidirá en la próxima jornada. En el Grupo B, Jamaica necesita ganar a Trinidad y Tobago y esperar una caída de Curazao frente a Bermudas para asegurar su clasificación.

Mientras tanto, el Grupo A está al rojo vivo: Guatemala, Panamá y Surinam pelean por el boleto mundialista, y todo se definirá en la última fecha, lo que promete un cierre dramático.

