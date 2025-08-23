¿Cuándo y dónde juega el Barcelona por la jornada 2 de LaLiga 2025-26?

El FC Barcelona afronta este fin de semana la segunda jornada de LaLiga 2025 con la visita al Levante, en un encuentro programado para disputarse a la 1:30 de la tarde, hora de Guatemala. El conjunto azulgrana llega motivado tras debutar con una contundente victoria de 3-0, mientras que el cuadro granota buscará levantarse después de una derrota en su estreno liguero.

El Levante jugará en condición de local con la misión de sumar sus primeros puntos de la temporada. En la primera jornada cayó 2-1 y actualmente ocupa la posición 17 en la tabla, con una diferencia de goles de menos uno. El equipo necesita mejorar en defensa y aprovechar su localía para complicar a uno de los grandes favoritos al título.

Por su parte, el Barcelona llega en la segunda posición con 3 puntos y una diferencia de goles positiva de +3, gracias a su goleada en el debut. Los dirigidos por Hansi Flick han mostrado solvencia y buen ritmo ofensivo, factores que intentarán repetir ante un rival que históricamente se le ha complicado en visitas fuera de casa.

La afición blaugrana espera ver nuevamente a sus figuras ofensivas en gran nivel, tras el buen desempeño de la primera fecha. El Barcelona buscará seguir en la parte alta de la clasificación y no dejar escapar unidades en el arranque del torneo, donde cada punto puede ser determinante en la pelea por el liderato.

El Levante, consciente de las dificultades del duelo, podría apostar por un planteamiento más conservador, priorizando el orden defensivo para contrarrestar el poderío del rival. Sin embargo, deberá encontrar también alternativas en ataque para tener opciones de sumar. La presión de jugar en casa y el deseo de revertir la derrota inicial pueden ser un factor de motivación para el equipo local.

Este enfrentamiento entre Levante y Barcelona será además una prueba para medir la consistencia del cuadro culé fuera de casa. Ganar en estadios complicados suele marcar la diferencia a lo largo de la temporada, y un triunfo en este compromiso reforzaría la confianza del grupo en la búsqueda del liderato.

Para los seguidores de LaLiga en Guatemala, el partido podrá disfrutarse desde la 1:30 de la tarde, un horario atractivo para quienes siguen de cerca a uno de los clubes más importantes del fútbol mundial. La expectativa está puesta en si el Barcelona puede mantener su racha goleadora o si el Levante dará la sorpresa de la jornada.

Con el Barcelona en la segunda posición y el Levante en la decimoséptima, la jornada 2 promete emociones y un choque de realidades muy distintas en la clasificación. El balón rodará con un objetivo claro: los azulgranas quieren reafirmar su condición de candidatos, mientras que los el Levante sueña con dar un golpe inesperado en casa.