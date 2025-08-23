Gol 100 de Cristiano Ronaldo con Al Nassr no evita otra derrota en final por penales

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en la historia en superar la barrera de los 100 goles en cuatro equipos diferentes.

Al-Nassr's Cristiano Ronaldo (L) celebrates after scoring his team's first goal during the Saudi Super Cup final football match between Al-Nassr and Al-Ahli at the Hong Kong Stadium in Hong Kong on August 23, 2025. (Photo by Wun Suen / AFP)

Cristiano Ronaldo llegó a los 100 goles con el Al Nassr. (Foto: Prensa Libre AFP)

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia este sábado en la Gran Final de la Supercopa de Arabia Saudita. Con un gol de penal, el portugués llegó a 100 anotaciones con el Al Nassr y se convirtió en el primer futbolista en la historia en superar la barrera de los 100 goles en cuatro equipos diferentes. Sin embargo, su récord quedó empañado por la derrota en penales de su equipo ante el Al Ahli.

El encuentro terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y obligó a definir al campeón desde los once pasos. En la tanda, Al Ahli fue más efectivo y terminó imponiéndose por 5-3, arrebatándole un nuevo título a Cristiano y al conjunto de Riad, que sigue acumulando frustraciones en finales recientes.

Más allá del resultado, la noche quedó marcada por el nuevo registro del portugués. Cristiano ha anotado 145 goles con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus, 100 con el Al Nassr y se suman los 138 con la Selección de Portugal. Un récord único que lo convierte en el primer jugador en alcanzar esa cifra en cuatro equipos distintos y una selección.

El penal que lo colocó en la historia llegó en un momento clave del partido, cuando el Al Nassr necesitaba empatar para mantenerse con vida en la final. Cristiano asumió la responsabilidad y no falló, sumando un tanto más a su extensa lista en el fútbol internacional.

No obstante, el esfuerzo no fue suficiente. Al Ahli demostró solidez y carácter, forzando la definición desde los once pasos y ejecutando a la perfección la serie que les dio el campeonato. El Al Nassr, en cambio, volvió a quedarse a las puertas de un título que parecía al alcance.

Para Cristiano, esta derrota se suma a las amargas finales perdidas en su etapa en Arabia Saudita, donde a pesar de sus registros goleadores, las vitrinas de trofeos no se han llenado con la misma frecuencia que en Europa. Una situación que ha generado debate entre aficionados y analistas.

El portugués, de 40 años, sigue demostrando vigencia y capacidad goleadora, pero la sequía de títulos colectivos empieza a pesar en su etapa con el Al Nassr. Su récord histórico de 100 goles quedará como una marca imborrable, aunque la final perdida deja un sabor amargo.

Al Ahli, por su parte, celebra un nuevo título y lo hace frente a su máximo rival, consolidando su proyecto deportivo y dejando claro que la hegemonía en Arabia Saudita está más disputada que nunca. Cristiano Ronaldo sigue sumando récords personales, pero el gran reto pendiente será transformar esos números en títulos con su equipo.

