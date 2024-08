El pasado domingo 25 de agosto, el Real Madrid recibió en el Estadio Santiago Bernabéu la visita del Real Valladolid por la segunda jornada de La Liga española.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti se encontraban ganando el partido por 1-0 al minuto 86', pero no era suficiente para asegurar el compromiso, así que el entrenador italiano tomó la arriesgada decisión de sustituir a Kylian Mbappé y darle la oportunidad a Endrick Felipe.

El brasileño debutaba oficialmente en la Primera División de España y frente a la fanaticada merengue, así que sabía que debía aprovechar la confianza del director técnico porque había reemplazado a la mayor estrella del plantel.

Afortunadamente para los blancos, el impacto del ex-jugador del Palmeiras fue inmediato, el atacante mostró tener un buen disparo con ambas piernas y luego de haber sido persistente al presionar constantemente a los defensas, conseguiría anotar tan solo 10 minutos después de haber ingresado.

Ceballos deserves his flowers because look at what he did in the build up to Endrick’s goal. WOW. pic.twitter.com/tk2MZkyCLA