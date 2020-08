¡Descartados! Bale y James quedan fuera de la convocatoria de Zidane para enfrentar al Manchester City

El técnico blanco Zinedine Zidane descarta a dos jugadores que apenas han contado en sus planes esta temporada: Gareth Bale y James Rodríguez.

El galés sólo ha jugado 20 partidos oficiales esta temporada, marcando tres goles.

Desde el reinicio de la competición en junio, tras el confinamiento por la pandemia de coronavirus, Bale apenas participó en dos encuentros.

El extremo galés llamó la atención durante el último tramo de la temporada, en que fue principalmente suplente, por sus imágenes en las gradas haciendo que dormía con la mascarilla sobre los ojos o poniendo el gesto de estar mirando un partido con prismáticos.

James, que regresó esta temporada al Real Madrid tras su cesión al Bayern de Múnich, tampoco ha contado con muchos minutos en la última campaña.

El colombiano sólo participó en 14 encuentros con un único gol en su haber.

Zidane también se deja en Madrid al delantero Mariano Díaz, tras su positivo hace unos días en unas pruebas de coronavirus, y se lleva al capitán Sergio Ramos, aunque no podrá jugar por estar sancionado.

El equipo blanco viaja a Manchester con la misión de levantar el viernes el 2-1 en contra cosechado en la ida en el Santiago Bernabéu.

Gareth Bale has been left out of Real Madrid's Champions League squad to face Manchester City pic.twitter.com/A2weR7ZgOP

— B/R Football (@brfootball) August 5, 2020