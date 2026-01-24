Doblete de Mbappé coloca momentáneamente al Real Madrid en la cima de LaLiga

Real Madrid no falló ante Villarreal y se colocó como nuevo líder de LaLiga. Los blancos vencieron 2-0 al conjunto amarillo con doblete de Kylian Mbappé y alcanzaron la cima de la clasificación española bajo la dirección de Arbeloa, quien recientemente asumió el cargo tras el despido de Xabi Alonso.

El técnico merengue consiguió su tercera victoria importante al frente del equipo. Arbeloa llegó en medio de una crisis deportiva tras la eliminación en Copa del Rey ante Albacete y la derrota en la final de la Supercopa ante Barcelona, pero logró recomponer al equipo para sumar 3 puntos cruciales.

Con esta victoria, la Casa Blanca tiene 51 puntos y duerme como líder absoluto de LaLiga a la espera de que Barcelona complete su partido de la fecha. Los culés tienen 49 unidades con un encuentro menos disputado.

Mbappé lidera el triunfo merengue

El delantero francés fue la gran figura del partido ante Villarreal. Mbappé abrió el marcador tras aprovechar un mal rechace en un desborde de Vinicius Jr. El galo definió a placer ante el arco amarillo para poner el 1-0 que encaminó la victoria merengue.

El segundo tanto llegó desde el punto penal. Mbappé fue el encargado de ejecutar el tiro penal y puso el 2-0 definitivo que sentenció el encuentro. El francés suma tres puntos vitales para las aspiraciones merengues en LaLiga y silencia las críticas tras semanas complicadas.

Con el doblete, el delantero galo demuestra que puede ser determinante cuando el equipo más lo necesita. Mbappé está comenzando a encontrar su mejor nivel en Real Madrid después de un inicio de temporada irregular que generó dudas sobre su adaptación al conjunto blanco.

Barcelona puede recuperar el liderato

Si los culés vencen al Oviedo, recuperarán el liderato con 52 puntos, quedando un punto por encima del Real Madrid. El conjunto de Hansi Flick llega como amplio favorito ante un rival de media tabla que no atraviesa su mejor momento en la competición.