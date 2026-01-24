Doblete de Mbappé coloca momentáneamente al Real Madrid en la cima de LaLiga

Fútbol Internacional

Doblete de Mbappé coloca momentáneamente al Real Madrid en la cima de LaLiga

Los blancos de Arbeloa se colocaron en la cima de la tabla con 51 puntos tras el triunfo 2-0 en la Jornada 21 de LaLiga.

Alejandra Soto

|

time-clock

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe after scoring his team's second goal from the penalty spot during the Spanish league football match between Villarreal CF and Real Madrid CF at La Ceramica Stadium in Vila-Real on January 24, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

El delantero francés fue la gran figura del partido ante Villarreal con doblete que posicionó al Real Madrid en el primer lugar de la tabla en LaLiga. (Foto Prensa Libre: JOSE JORDAN / AFP)

Real Madrid no falló ante Villarreal y se colocó como nuevo líder de LaLiga. Los blancos vencieron 2-0 al conjunto amarillo con doblete de Kylian Mbappé y alcanzaron la cima de la clasificación española bajo la dirección de Arbeloa, quien recientemente asumió el cargo tras el despido de Xabi Alonso.

El técnico merengue consiguió su tercera victoria importante al frente del equipo. Arbeloa llegó en medio de una crisis deportiva tras la eliminación en Copa del Rey ante Albacete y la derrota en la final de la Supercopa ante Barcelona, pero logró recomponer al equipo para sumar 3 puntos cruciales.

Con esta victoria, la Casa Blanca tiene 51 puntos y duerme como líder absoluto de LaLiga a la espera de que Barcelona complete su partido de la fecha. Los culés tienen 49 unidades con un encuentro menos disputado.

LECTURAS RELACIONADAS

Real Madrid's Spanish coach Alvaro Arbeloa looks on during the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on January 20, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Arbeloa confía en que la goleada frente al Mónaco marque un punto de inflexión para el Real Madrid de cara al duelo contra el Villarreal

chevron-right
MADRID, 20/01/2026.- La afición del Real Madrid durante el encuentro de primera ronda de Liga de Campeones que Real Madrid y AS Mónaco disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

Real Madrid, único club que supera los mil millones en ingresos

chevron-right

Mbappé lidera el triunfo merengue

El delantero francés fue la gran figura del partido ante Villarreal. Mbappé abrió el marcador tras aprovechar un mal rechace en un desborde de Vinicius Jr. El galo definió a placer ante el arco amarillo para poner el 1-0 que encaminó la victoria merengue.

El segundo tanto llegó desde el punto penal. Mbappé fue el encargado de ejecutar el tiro penal y puso el 2-0 definitivo que sentenció el encuentro. El francés suma tres puntos vitales para las aspiraciones merengues en LaLiga y silencia las críticas tras semanas complicadas.

Con el doblete, el delantero galo demuestra que puede ser determinante cuando el equipo más lo necesita. Mbappé está comenzando a encontrar su mejor nivel en Real Madrid después de un inicio de temporada irregular que generó dudas sobre su adaptación al conjunto blanco.

Barcelona puede recuperar el liderato

Si los culés vencen al Oviedo, recuperarán el liderato con 52 puntos, quedando un punto por encima del Real Madrid. El conjunto de Hansi Flick llega como amplio favorito ante un rival de media tabla que no atraviesa su mejor momento en la competición.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de LALIGA (@laliga)

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Kylian Mbappé La Liga de España Real Madrid 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS