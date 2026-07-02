¿EE. UU. puede apelar la tarjeta roja a Folarin Balogun? qué dice la FIFA sobre la sanción del jugador

La selección de Estados Unidos cumplió el pasado 1 de julio al derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina y asegurar su pase a los octavos de final.

Sin embargo, no todo era alegría para el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, ya que en el próximo encuentro contra Bélgica no contará con una de sus piezas clave: el delantero Folarin Balogun.

El atacante fue determinante en el encuentro gracias a su anotación en el minuto 45, con la que abrió el marcador.

Sin embargo, en el minuto 65, Balogun recibió una tarjeta roja tras una fuerte entrada contra un jugador de Bosnia, por lo que salió inmediatamente del terreno de juego.

En un principio, el árbitro Raphael Claus había señalado únicamente un tiro libre a favor de Bosnia por la falta de Balogun sobre Tarik Muharemovic, pero, tras revisar la jugada en el VAR, cambió su decisión y expulsó al jugador con tarjeta roja.

Esto generó dudas entre los aficionados estadounidenses, ya que no solo cuestionan si la decisión del árbitro puede apelarse, sino también por qué no se han sancionado otras faltas similares durante el torneo.

Folarin Balogun is shown a straight red card for a foul on Tarik Muharemovic.



The USA forward's foot catches the ankle of the Bosnia defender as he lands after challenging for a header.



Balogun will miss the round of 16 should the USA make it there.



Do you think he deserved… pic.twitter.com/EiyHdhfhPP — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 2, 2026

Sin embargo, las normas de la FIFA sobre las tarjetas rojas dejan claro que Estados Unidos no puede hacer nada para revertir la decisión del árbitro.

De acuerdo con la FIFA, cualquier futbolista que reciba una tarjeta roja directa, es decir, por cometer una falta que amerite esa sanción, será suspendido por un partido.

Las decisiones del árbitro, según la entidad deportiva, son definitivas, a menos que la FIFA imponga sanciones adicionales más allá de la suspensión de un partido.

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