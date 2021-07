EEUU y Canadá clasifican a cuartos de Copa Oro con amplias goleadas

Canadá, que lidera el grupo por diferencia de goles, y Estados Unidos suman seis puntos cada uno mientras que Haití, tercero, y Martinica, cuarto, tienen cero unidades.

Sobre el césped del Children’s Mercy Park de Kansas City (Kansas), Estados Unidos ofreció una mejor imagen que en su estreno ante Haití (1-0) y disfrutó de una exhibición de su joven delantero Daryl Dike, que logró un doblete.

El seleccionador Gregg Berhalter confía en que la goleada impulse la confianza de un equipo que no cuenta en este torneo con sus principales figuras como Christian Pulisic (Chelsea) y Gio Reyna (Borussia Dortmund).

Dike, ariete del Orlando City, convirtió sus dianas en los minutos 14 y 59.

Samuel Camille, en propia puerta, en el minuto 23, Miles Robinson (50), Gyasi Zardes (70) y Nicholas Gioacchini (90) completaron la goleada estadounidense mientras Emmanuel Riviere descontó de penal en el 64 para Martinica.

Tras el sexto gol de Gioacchini en el 90, Estados Unidos se lanzó infructuosamente a por otro gol que le hubiera dado el primer puesto del grupo antes del choque final ante Canadá del domingo.

“Canadá es un gran equipo. Ha jugado muy bien sus dos partidos y será un partido muy competido”, avanzó Berhalter.

Canadá, por su parte, doblegó 4-1 a una Haití que desaprovechó numerosas ocasiones para pelear por los puntos.

El mediocampista Stephen Eustaquio abrió el marcador con un espectacular gol de falta en el minuto 5.

Cyle Larin, delantero del Besiktas, logró un doblete en el 51 y 74 (penalti) para liderar la tabla de artilleros del torneo, con tres dianas.

Junior Hoilett cerró la cuenta para Canadá con otro penal convertido en el 79 mientras el lateral Stephane Lambese había logrado el gol del honor para Haití en el 56.

Canadá, que también había goleado 4-1 a Martinica en su debut, se tomó una revancha de la eliminación que sufrió ante Haití en los cuartos de final de la pasada Copa Oro.

El equipo norteamericano aspira a mejorar el gris resultado de 2019 aunque a última hora sufrió la baja por lesión de su estrella, el defensa del Bayern de Munich Alphonso Davies.

🎥 Highlights: 🇺🇸 USA defeated 🇫🇷 Martinique 6-1 and punches their ticket to the #GoldCup21 quarterfinals! #ThisIsOurs pic.twitter.com/9Vr6IYM3CN

— Gold Cup (@GoldCup) July 16, 2021