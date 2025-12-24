El Barcelona de Hansi Flick firma un año espectacular y se consolida como el quinto equipo más goleador en la historia del club

El Barcelona de Hansi Flick se ha convertido en 2025 en el quinto más goleador de su historia con 169 goles en 60 partidos (2,81 por encuentro), una temporada resuelta con tres títulos domésticos y una semifinal de Champions.

Flick llegó al Barcelona en el verano de 2024 con el objetivo de reconstruir el equipo después de la última temporada de Xavi Hernández y lo ha conseguido. Además, el Barça ha recuperado un estilo reconocible y se ha convertido en un equipo muy fiable.

Liderado por Lamine Yamal, la estrella emergente del fútbol mundial, con la sensación del brasileño Raphael Dias 'Raphinha' y los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el Barcelona se llevó tres títulos y dominó en los duelos directos al Real Madrid.

Conquistó LaLiga, con victorias en casa (4-3) y en el Bernabéu (0-4), la Copa del Rey (3-2) y la Supercopa en Arabia (2-5), tras superar en ambas finales al eterno rival, con un parcial de 16-7 en goles para los catalanes. Este año, pese a que el Barcelona cayó en Madrid (2-1), en un partido con hasta siete bajas, los azulgranas han rehecho su camino y, de los cinco puntos que cedían entonces, están ahora cuatro por arriba en lo más alto de la clasificación.

El Barça de Flick, un equipo coral

Este Barcelona ha demostrado su carácter coral. Si el Real Madrid centra su amenaza en los goles de Kylian Mbappé (59 en 2025), el Barça reparte más la producción ofensiva.

En los 169 goles anotados, todos los futbolistas del primer equipo, con la excepción de Marc Bernal, lesionado de larga duración y que ha vuelto hace unos meses, han marcado.

Los máximos goleadores han sido los dos nueves. Robert Lewandowski ha sumado 27 y el sorprendente Ferran Torres, los mismos. Por detrás de ellos, en cifras anotadoras, están Raphinha (24) y Lamine Yamal (21), mientras que los dos mediapuntas titulares: Fermín López y Dani Olmo también han aportado. El andaluz ha firmado 14 y el catalán, 11.

2025, el quinto año más goleador de la historia azulgrana

En total, el Barcelona de Hansi Flick ocupa la quinta posición en una hipotética clasificación de equipos azulgranas más goleadores en un año natural.

El Barça, entrenado por Luis Enrique Martínez en 2015, con el tridente Messi-Suárez-Neymar, alcanzó los 180 goles. Cinco goles más (175) de los que consiguió el equipo que compartieron Pep Guardiola y Tito Vilanova en 2012, con aquellos 91 tantos de Messi (79 con el Barça y 12 con Argentina).

En 2016, el Barcelona, también entrenado por Luis Enrique, alcanzó los 174 goles, mientras que en 2011, el Barça de Pep Guardiola sumó 170 tantos.

38 partidos seguidos marcando en LaLiga

Tras derrotar al Villarreal (0-2) en el último compromiso antes del parón invernal, el Barcelona ha encadenado 38 partidos seguidos marcando, la mejor racha del club en el campeonato doméstico desde que enlazó 64 encuentros anotando entre febrero de 2012 y octubre de 2013.

En este intervalo, el equipo de Flick ha anotado 103 goles y ha concedido 39, unos registros que le han valido para registrar 31 victorias, cuatro derrotas y tres empates.