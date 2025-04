El Barcelona reina en la Copa del Rey: repaso a los últimos 10 campeones

El FC Barcelona se proclamó este sábado 26 de abril campeón de la Copa del Rey tras vencer en una vibrante final al Real Madrid por 3-2 en tiempo extra, logrando así su título número 32 en esta competición. Con esta conquista, el conjunto blaugrana confirma su dominio en el torneo más antiguo del fútbol español, ampliando aún más su palmarés.

En los últimos diez años, el Barcelona ha sido el protagonista indiscutible de la Copa del Rey, consiguiendo levantar el trofeo en cinco ocasiones. Desde 2015, cuando derrotó al Athletic Club, los culés han mantenido una relación especial con esta competición, reafirmándose como el club más laureado en la historia del certamen.

Este nuevo éxito se suma a los títulos obtenidos en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021, donde dominaron con autoridad en diferentes ediciones. Entre estos logros destacan las contundentes victorias sobre el Sevilla en 2018 (5-0) y en 2016 (2-0), así como el 4-0 frente al Athletic Club en la final de 2021.

En la última década, otros clubes también lograron inscribir su nombre en el trofeo. El Athletic Club se coronó campeón en 2024 tras vencer al RCD Mallorca en penales, mientras que el Real Madrid levantó el título en 2023 imponiéndose 2-1 a Osasuna. El Real Betis celebró en 2022 después de superar al Valencia en una intensa tanda de penales.

El Real Madrid, a pesar de su grandeza histórica, apenas suma una Copa del Rey en los últimos 10 años, la obtenida en 2023. La competencia ha demostrado ser esquiva para los merengues, mientras que el Barcelona ha sabido capitalizar su fuerza en las eliminatorias directas.

El dominio reciente del Barcelona en la Copa del Rey refleja el peso histórico que mantiene el club en las competiciones nacionales. Además, en esta temporada 2024-2025, el cuadro catalán ya suma dos victorias memorables ante el Real Madrid: una en LaLiga, donde goleó 4-0 como visitante, y la otra en la final de la Supercopa de España con un abultado 5-1.

Con esta nueva Copa del Rey en sus vitrinas, el Barcelona no solo sigue consolidándose como el rey de copas en España, sino que también toma impulso de cara al cierre de una temporada en la que aún sueña con más títulos.

