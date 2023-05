El Bayern gana en un final de infarto y deja al Dortmund sin Bundesliga por diferencia de gol

La gran fiesta preparada en Dortmund se fue al garete en 20 minutos: en Colonia Kingsley Coman marcaba un golazo tras recibir en el pico del área (8), mientras que el Maguncia se situaba 2-0 y Sebastien Haller fallaba un penal.

El equipo amarillo había llegado primero a la última jornada gracias principalmente a su fortaleza en casa, invicto desde el 20 de agosto.

Pero superado por la situación concedió rápidamente dos goles. Marcaron el noruego Andreas Hanche-Olsen (15), al entrar de cabeza en el primer palo, y el austriaco Karim Onisiwo (24), que remató también con la testa aprovechando el despiste entre Emre Can y Mats Hummels.

Con 2-0 en contra el ariete Haller (20) falló un penal y todo se ponía en contra del Dortmund.

Lejos de derrumbarse, el equipo local comenzó a fabricar ocasiones, sin suerte ni eficacia, hasta que Guerreiro encontró portería con la ayuda del poste.

El tanto de Colonia (81), marcado de penal por Dejan Ljubicic tras una mano de Serge Gnabry señalada por el VAR, devolvía al Dortmund al primer puesto.

"And we will always be Borussia, there is never, never, another club…"pic.twitter.com/BqVju6QiG3

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 27, 2023