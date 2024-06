Los terrenos en donde se juega la Copa América 2024, que se desarrolla en Estados Unidos, ha sido un problema recurrente para los jugadores y entrenadores, han coincidido en la crítica luego de esta primera semana del torneo.

Jorge Fossati, entrenador de Perú, fue afectado por la lesión de Luis Advíncula y comentó: "Yo tengo en cuenta que esta es una cancha de césped hoy, pero no es el normal que nace y crece, sino que traen de afuera y eso lo hace más duro. Eso te puede afectar precisamente en esa parte del pie y sé que las lesiones pueden venir por ese lado".

Luego de disputar el partido inaugural, el pasado jueves, Emiliano Martínez, portero de la Selección Argentina, mostró su molestia diciendo: "Venir acá ante una Canadá fuerte, con buenos delanteros y en una cancha que es un desastre nos complicó un poco. Era un desastre, cuando corrías, ibas saltando."

Ricardo Gareca dijo: "Lo que me comentaron es que la cancha está seca y lógicamente que hay desniveles en el campo producto de acomodar la cancha para la Copa.

Incluso, Weston Mckennie, mediocampista de los anfitriones Estados Unidos dijo: "Creo que lo que dijo Martínez es cierto. Es frustrante, especialmente como futbolista. Juegas en un estadio con capacidad para 70 mil personas, pero solo asisten 25 mil. Y luego juegas en un campo de fútbol americano con un pasto que está parchado y se rompe con cada paso que das", aseveró.

El entrenador de Argentina, Scaloni remarcó, en su momento, que el campo del estadio en Atlanta no era apropiado para el desarrollo del juego, aunque el lunes, previo al encuentro con Chile, prefirió ser más cauto y aseguró que deberán "adaptarse a lo que hay".

Ronald Araujo, defensa de Uruguay, habló en la previa del encuentro que la 'Celeste' venció 3-1 a Panamá y dijo que: "Creo que la cancha es la clave para todo. No digo que sea una excusa, pero es lo más importante. Si quieren ver un espectáculo, creo que la cancha tiene que estar en condiciones para eso", manifestó el zaguero del FC Barcelona.

James Rodríguez destacó en el triunfo colombiano y no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre el campo de juego: "La cancha no nos ayudó mucho, es seca, como que ponen un tapete raro. Los estados de la cancha no están muy buenos, eso también influyó para que el juego sea de mucha fricción", dijo el volante del Sao Paulo.

El último en unirse fue Vinícius, figura de Brasil, después del empate a cero se refirió al terreno de juego de la siguiente forma: "Nosotros no ponemos ninguna excusa, pero, sin duda, el campo no ayuda. La calidad de los campos que hay en la Eurocopa y la de los campos de aquí es completamente diferente".