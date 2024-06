El mediocampista de la Juventus lamentó las bajas asistencias en los primeros partidos del torneo, que se realiza por segunda ocasión en Estados Unidos, y señaló el impacto negativo en el ánimo de los jugadores.

“Es frustrante; sobre todo, para el jugador, estar en un estadio con capacidad para 70,000 personas y que apenas entren 25,000. No hay atmósfera”, afirmó McKennie. Sus declaraciones reflejan el sentimiento de varios jugadores que han criticado la gestión del evento.

Además, McKennie arremetió contra los organizadores por la deficiente calidad de las canchas utilizadas en la Copa América 2024, comparándolas desfavorablemente con las de la Eurocopa 2024. “En Alemania, todo el mundo juega en campos grandes, con césped espléndido y el juego se ve afectado positivamente”, agregó el jugador.

No es la primera vez que la organización del torneo recibe críticas. Anteriormente, Lionel Scaloni y Ángel Di María, seleccionador y jugador de Argentina, respectivamente, expresaron su desagrado con el estado del césped del estadio Mercedes-Benz, donde se jugó el partido inaugural de la Copa América 2024.

Por otro lado, la pobre asistencia en las gradas ha sido notable en los cuatro juegos celebrados hasta el momento, lo que ha generado comentarios negativos en redes sociales. Este problema de asistencia subraya las preocupaciones expresadas por McKennie y otros jugadores.

The Weston McKennie to Kevin Kelsy connection will be something special. Excited to watch it as a fan of @fccincinnati ! #USMNT #AllForCincy #Weston2WestEnd pic.twitter.com/vspAB9QIFP

Este domingo, Estados Unidos hará su presentación en el campeonato enfrentando a Bolivia, mientras que más tarde, Uruguay cerrará la actividad del día con su partido contra Panamá. Las expectativas para estos encuentros son altas, aunque persiste la incertidumbre sobre la asistencia del público y la calidad de las condiciones del terreno de juego.

🗣️ Weston McKennie on the field conditions of the Copa America stadiums:



"It’s frustrating, especially as a player. You know, whenever you do come here to America you play in a stadium that can fit 70,000 people but 25,000 show up. You don’t really have an atmosphere. And then… pic.twitter.com/qD1aVwLLCS