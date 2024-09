El francés Raphaël Varane, leyenda del Real Madrid, anuncia su retirada a los 31 años

Durante la madrugada de este miércoles 25 de septiembre, el defensor francés Raphaël Varane tomó de sorpresa al mundo del futbol tras anunciar su retirada a los 31 años.

El nacido en la ciudad de Lille fichó por el Como italiano en julio de 2024 y solamente disputó un encuentro con su nuevo equipo, en donde terminó lesionado durante los primeros 20 minutos del partido; desafortunadamente, la lesión en la rodilla lo alejaría de las canchas hasta enero de 2025.

Ante esta situación, el defensa tomó la decisión de colgar los botines, aunque reveló que seguirá en la institución blanquiazul pero fuera del césped: "Me quedaré en Italia, simplemente sin usar mis espinilleras, algo sobre lo que espero compartir más pronto".

Varane levantó 21 títulos durante su carrera, y sus mayores logros los consiguió con el Real Madrid y con la selección francesa, en donde conquistó cuatro Champions League y una Copa del Mundo.

El sorpresivo retiro del francés

"Dicen que todo lo bueno debe llegar a su fin y durante mi carrera viví emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre esto, es con inmenso orgullo y un sentimiento de satisfacción que anuncio mi retiro del juego que todos amamos", indicó Raphaël.

El zaguero debutó profesionalmente con el Lens de Francia, para posteriormente defender la camisola merengue por 10 temporadas, luego fichó por el Manchester United inglés y por último se unió a las filas del Como italiano.

"Me mantengo al más alto nivel, quiero salir fuerte, no sólo aferrarme al juego. Se necesita una gran dosis de coraje para escuchar tu corazón y tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas diferentes. Me he caído y levantado mil veces, pero esta vez es momento de parar y colgar las botas", anunció.

Con el Real Madrid, Varane levantó cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey.

Alcanzó la gloria eterna con Francia al levantar la Copa del Mundo en 2018 y la Liga de Naciones en 2021, además, ganó una FA Cup y una Copa de la Liga con los "Diablos Rojos" durante su paso por Inglaterra.