El futbolista danés Christian Eriksen asegura que quiere volver a jugar futbol: “Mi objetivo es disputar el Mundial de Qatar”

“(Los médicos) Me dicen que estoy bien. Dicen que todo está OK. Que todo está estabilizado, por lo que tengo la impresión de que tengo la luz verde para poder volver a jugar a fútbol”, añadió.

El exjugador del Tottenham sufrió un paro cardiaco el pasado 12 de junio en Copenhague en pleno partido con su selección frente a Finlandia.

La intervención de los servicios de emergencia en el estadio, que le aplicaron un masaje cardiaco sobre el césped, posibilitó que el jugador fuera reanimado tras desplomarse sobre el terreno de juego.

El futbolista pasó varios días en el hospital y los médicos le implantaron un marcapasos.

El caso provocó una gran conmoción en Dinamarca, donde es un ídolo, y en el seno de la propia selección danesa, que se repuso de lo ocurrido y alcanzó las semifinales del torneo.

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8

— Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022