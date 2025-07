El Inter Miami confirma el fichaje del argentino Rodrigo de Paul

El Inter Miami anunció este viernes el fichaje del argentino Rodrigo de Paul, procedente del Atlético de Madrid, que llega a la MLS inicialmente cedido y con opción de compra al final de la temporada 2025. "La operación incluye una opción para hacer el traspaso permanente hasta la temporada 2029 de la MLS", informó en un comunicado el nuevo club del mediocampista argentino.

De Paul compartirá vestuario con Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets y se pondrá a las órdenes de su compatriota Javier Mascherano. "Lo que me trae al Inter Miami es el deseo de competir, de ganar títulos, de escribir páginas en la historia del club", aseguró De Paul en el comunicado.

"Es un club que se está formando para ser grande, para tener una larga historia, para que mucha gente siga a este equipo increíble", añadió. Por su parte, David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, dijo que el fichaje de De Paul "aporta experiencia, pasión y calidad" al equipo.

De Paul se integra al equipo de Miami tras varios años de experiencia en el fútbol europeo, además de ser parte de una histórica generación de la Selección de Argentina. Con la Albiceleste, el volante ha sido protagonista en la obtención de títulos internacionales como la Copa del Mundo de Catar 2022, dos ediciones de la Copa América y la Finalissima frente a Italia.

Rodrigo De Paul inició su carrera profesional en el Racing Club de Argentina, donde debutó en 2013. Posteriormente, dio el salto al fútbol europeo al ser fichado por el Valencia de España. Más tarde tuvo un paso destacado en el Udinese de Italia, donde consolidó su nivel antes de ser contratado por el Atlético de Madrid.

Durante su etapa con los colchoneros, De Paul disputó tres temporadas bajo el mando de Diego Simeone, en las que alternó titularidades y suplencias, pero se mantuvo como una pieza importante del mediocampo rojiblanco. Su contrato con el Atlético continúa vigente, aunque el préstamo con Inter Miami contempla una posible compra definitiva.

El anuncio del fichaje ha generado expectativa en la afición del Inter Miami, que ve en De Paul a un jugador capaz de aportar experiencia, visión y liderazgo dentro del campo. Su capacidad para cumplir funciones mixtas en el mediocampo lo convierte en un refuerzo de alto perfil para el club estadounidense.

