El Inter Miami de Messi realizará gira de pretemporada por Perú, Colombia y Ecuador en 2026

El Inter Miami, vigente campeón de la MLS, anunció que realizará una gira de pretemporada por Sudamérica denominada "Champions Tour". El equipo de Lionel Messi visitará Perú, Colombia y Ecuador durante el mes de enero y principios de febrero de 2026.

Esta será la tercera temporada consecutiva en que el club de Florida desarrolla su preparación fuera de territorio estadounidense. En 2025, el Inter Miami visitó Honduras, Panamá y Perú, mientras que en 2024 jugó partidos de pretemporada en El Salvador y Japón.

La organización de la gira está a cargo de NSN, firma cofundada por el exfutbolista español Andrés Iniesta, que colabora con el Inter Miami en la logística del tour sudamericano.

Fechas del recorrido

Perú - 24 de enero

El "Champions Tour" iniciará en Lima, Perú, donde el Inter Miami enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto cuenta con capacidad para 34,000 espectadores y será el primer escenario que reciba al equipo campeón de la MLS en esta gira.

Colombia - 31 de enero

El conjunto dirigido por Javier Mascherano se trasladará a Medellín para disputar su segundo partido ante Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot. Será la primera vez en la historia que el Inter Miami juegue en territorio colombiano. El estadio tiene capacidad para 45,000 aficionados y los "verdolagas" tendrán su primer enfrentamiento contra el equipo de Messi.

Ecuador - 7 de febrero

La gira cerrará en Guayaquil, Ecuador, donde el Inter Miami se medirá ante Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El recinto, con aforo para 57,000 personas, será testigo del primer partido del equipo de Messi contra un rival ecuatoriano.

Inicio de temporada en la MLS

Tras finalizar el "Champions Tour", el Inter Miami inaugurará la temporada 2026 de la MLS el fin de semana del 21 de febrero enfrentando a Los Angeles FC, equipo del surcoreano Heung-min Son, en el Banc of California Stadium.

La inauguración del Freedom Park está programada para el 4 de abril de 2026, cuando el Inter Miami reciba a Austin FC en el primer partido oficial en su nueva casa.