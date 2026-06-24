El Mundial también se reza en los cementerios: los ruegos por Cristiano Ronaldo en la tumba de Vanushka

El Mundial de la FIFA 2026 también se vive lejos de los estadios. En el Cementerio General de Xela (Quetzaltenango), la tumba de Vanushka —la célebre gitana que, según la tradición popular, concede favores a quienes le escriben peticiones— volvió a convertirse en un reflejo de las esperanzas de cientos de personas.

Esta vez, además de los tradicionales mensajes para aprobar exámenes, conseguir trabajo o fortalecer relaciones sentimentales, aparecieron nuevos ruegos ligados al fútbol.

Sobre los muros rosados del mausoleo y la cruz blanca destacan dos inscripciones recientes: "Que Cristiano Ronaldo gane el Mundial 2026", acompañada por un corazón y el número 7, y otra más breve: "Que Portugal gane el Mundial. Amén".

El último gran sueño de Cristiano

Las peticiones coinciden con uno de los momentos más simbólicos de la carrera del capitán portugués. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputa el que todo apunta a ser su último Mundial y busca conquistar el único gran título que falta en su palmarés.

El delantero llega fortalecido tras marcar un doblete en la goleada de Portugal sobre Uzbekistán y responder a quienes cuestionaron su nivel después del debut. Tras ese partido lanzó un desafiante "I'm back" frente a las cámaras y posteriormente explicó el trasfondo del mensaje.

"Cuando las cosas van mal, Cristiano ya está retirado y viejo; siempre será así", declaró el capitán portugués al referirse a las críticas recibidas tras el primer encuentro del torneo.

Sus palabras reforzaron la percepción de que este Mundial representa una oportunidad especial tanto para él como para sus seguidores, quienes parecen haber trasladado ese anhelo incluso a uno de los lugares más emblemáticos de la tradición popular quetzalteca.

El contraste con Messi

Las peticiones por Cristiano también encuentran explicación en el contexto del torneo. Mientras el portugués busca el único gran trofeo que falta en su carrera, Lionel Messi ya consiguió el título mundial en Catar 2022 y, en esta edición, amplió todavía más su legado al convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 18 tantos y romper cuatro récords reconocidos por Guinness World Records.

Ese contraste ayuda a entender por qué muchos aficionados consideran que el Mundial 2026 representa la última gran oportunidad para que Cristiano Ronaldo complete una carrera extraordinaria.

39 years of memories. 39 years of Lionel Messi.



On this day in 1987, a star was born 🇦🇷🌟 pic.twitter.com/GmG3C6NUiQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Xelajú, los estudios... y el Mundial

Las paredes de la tumba muestran que el fervor mundialista convive con las preocupaciones cotidianas. Junto con los mensajes dedicados a Portugal aparecen peticiones como "Ser dentista", "Pasar el año con buen promedio", "Que el Xelajú M. C. salga con la 8va" o "Te amo Xelajú M. C.", confirmando que la tumba de Vanushka sigue funcionando como un espacio donde se mezclan la fe popular, las aspiraciones personales y las pasiones deportivas.

Resumen de campeonato!



Revive el Club Xelajú vs LD Alajuelense de la Final de Vuelta de la Copa Centroamericana 2025 🏆 pic.twitter.com/2bw8FXJGo3 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 4, 2025

Más allá de las creencias, las nuevas inscripciones revelan cómo el Mundial también se vive desde Guatemala y cómo figuras como Cristiano Ronaldo despiertan una devoción que trasciende las canchas, hasta quedar escrita en uno de los lugares más visitados y simbólicos del Cementerio General de Quetzaltenango.