El padre de Ansu Fati se molesta por falta de minutos de su hijo en el Barcelona: “Si por mi fuera, me lo llevo del Barça”

“Si por mi fuera, me lo llevo del Barça, pero él dice que prefiere seguir en el Barça”, explicó Bori Fati a la radio Cadena Cope. “Él dice que es del Barça y que no se va del Barça. Yo pensaba otra cosa, pero él no está de acuerdo”, apuntó.

“Estamos hablando del 10 del Barça, de un internacional con la selección español, de un chico que salió de La Masía (la escuela del FC Barcelona). Ansu no quiere fichar por otro club, pero yo le quiero ver triunfar”, explicó.