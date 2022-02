El PSG se queja después de caer contra el Nantes: “Todas las decisiones del árbitro fueron contra nosotros”

También señaló que el colegiado “ni siquiera” pitó una falta por detrás sobre Mbappe. “Te arriesgas a tener jugadores tres meses de baja por una lesión. Le enseña una roja a Appiah pero no es roja. Al inicio del partido dice que el VAR no funciona, pero en esa acción se retracta para retirar la tarjeta. Después comete un penalti Appiah y no enseña una amarilla que habría supuesto la roja”, abundó Leonardo.

“Hay que separar las cosas y no podemos culpar al árbitro. No perdimos por él, pero sí ha sido importante. Los criterios no fueron los mismos para los dos equipos, no hemos sido juzgados de la misma forma y por eso puede entender el nerviosismo del director deportivo y los jugadores”, expuso Mauricio Pochettino, tras el encuentro.

Marcos Verratti también crítico al árbitro en declaraciones a ‘Canal Plus’ recogidas por ‘L’equipe’. “¿Cómo es posible que nos saquen diez tarjetas amarillas y que no podamos ni hablar con el árbitro? A veces el árbitro dice que podemos hablar con él, pero esta noche no pudimos en absoluto.

Es el único árbitro en el mundo que hace cosas así. Recibimos diez tarjetas amarillas”, se quejó el centrocampista, que también reclamó la tarjeta roja a Appiah, al igual que Leonardo.