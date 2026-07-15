“El que no salte es un inglés”: así fue el “duelo de himnos” entre Argentina e Inglaterra antes del partido

Argentina ha vuelto a hacer historia tras clasificarse por segunda vez consecutiva a una final del Mundial, luego de remontar a Inglaterra por 2-1.

Desde que se conoció que ambas selecciones se enfrentarían en semifinales, las expectativas eran muy altas, no solo por el rendimiento de ambos equipos durante la competición, sino también por el contexto histórico que representa este partido.

Esta rivalidad no solo se reflejó dentro del terreno de juego, sino también antes del pitazo inicial, ya que, durante la interpretación de los himnos nacionales de Argentina e Inglaterra, se desató una especie de "lucha de cantos" entre los aficionados.

Todo ocurrió antes del inicio del partido, específicamente durante el himno de Inglaterra, momento en que los hinchas de la Albiceleste empezaron a cantar: "El que no salte es un inglés".

"El que no salta es un ingles" dejo en mute el himno de Inglaterra pic.twitter.com/CAzNabcvx6 — MF (@MundoFamososOk) July 15, 2026

Luego, durante el himno nacional de Argentina, los aficionados ingleses comenzaron a abuchear y silbar a los seguidores argentinos.

La disputa se registró incluso fuera del estadio, ya que en las calles de Atlanta hubo algunos cruces de palabras entre ingleses y argentinos. Los momentos llegaron a tornarse tensos, al punto de que fue necesaria la presencia de miembros de seguridad, aunque no se reportaron incidentes mayores.

Todo esto ocurría mientras los jugadores entonaban sus respectivos himnos, algunos con gestos de concentración y otros con la ilusión de disputar una final del Mundial.

Ahora, el panorama está claro: Argentina se medirá contra España el próximo 19 de julio en Estados Unidos, donde se definirá si el equipo de Lionel Scaloni obtiene su ansiado bicampeonato o si el dirigido por Luis de la Fuente conquista el segundo título mundial de su historia.

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