“El que no salte es un inglés”: así fue el “duelo de himnos” entre Argentina e Inglaterra antes del partido

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“El que no salte es un inglés”: así fue el “duelo de himnos” entre Argentina e Inglaterra antes del partido

Previo al partido entre Argentina e Inglaterra, los aficionados de ambos equipos protagonizaron un "duelo de himnos" antes del pitazo inicial.

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Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - Inglaterra vs Argentina

Jugadores de Inglaterra y Argentina se alinean para los himnos nacionales antes del partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, en Atlanta, EE. UU., el 15 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Argentina ha vuelto a hacer historia tras clasificarse por segunda vez consecutiva a una final del Mundial, luego de remontar a Inglaterra por 2-1.

Desde que se conoció que ambas selecciones se enfrentarían en semifinales, las expectativas eran muy altas, no solo por el rendimiento de ambos equipos durante la competición, sino también por el contexto histórico que representa este partido.

Esta rivalidad no solo se reflejó dentro del terreno de juego, sino también antes del pitazo inicial, ya que, durante la interpretación de los himnos nacionales de Argentina e Inglaterra, se desató una especie de "lucha de cantos" entre los aficionados.

Todo ocurrió antes del inicio del partido, específicamente durante el himno de Inglaterra, momento en que los hinchas de la Albiceleste empezaron a cantar: "El que no salte es un inglés".

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ATLANTA (United States), 15/07/2026.- England's head coach Thomas Tuchel (R) and Argentina's head coach Lionel Scaloni react ahead of the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

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Luego, durante el himno nacional de Argentina, los aficionados ingleses comenzaron a abuchear y silbar a los seguidores argentinos.

La disputa se registró incluso fuera del estadio, ya que en las calles de Atlanta hubo algunos cruces de palabras entre ingleses y argentinos. Los momentos llegaron a tornarse tensos, al punto de que fue necesaria la presencia de miembros de seguridad, aunque no se reportaron incidentes mayores.

Todo esto ocurría mientras los jugadores entonaban sus respectivos himnos, algunos con gestos de concentración y otros con la ilusión de disputar una final del Mundial.

Ahora, el panorama está claro: Argentina se medirá contra España el próximo 19 de julio en Estados Unidos, donde se definirá si el equipo de Lionel Scaloni obtiene su ansiado bicampeonato o si el dirigido por Luis de la Fuente conquista el segundo título mundial de su historia.

Lea también: VIDEO | Así fueron los goles del triunfo de Argentina sobre Inglaterra para avanzar a la final del Mundial 2026

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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