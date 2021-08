El Real Madrid viajará a Transnistria, “el país de nunca jamás”, y jugará ante el Sheriff Tiraspol en la Champions League

Tiraspol es lo más parecido a la antigua Unión Soviética. La simbología soviética está por doquier en la ciudad, desde la propia hoz y el martillo de la bandera nacional a la plaza Lenin.

Transnistria sólo es reconocida por las otras tres autoproclamadas repúblicas separatistas del espacio postsoviético: Osetia del Sur, Abjasia y Nagorno Karabaj.

El enclave, que está separado del resto del país por el río Dniéster, vive en permanente estado de tensión desde el conflicto armado con Moldavia (1992-93), que dejó varios centenares de muertos.

Tropas de pacificación rusas están desplegadas desde entonces en la región, que acoge varias decenas de miles de toneladas de armas y municiones dejadas por el Ejército soviético en su repliegue de Europa.

Es un país tan aislado, que, según informó a Efe el club, el equipo español no podrá volar al aeródromo de Tiráspol, sino que deberá hacerlo a Chisinau, capital moldava.

Desde ahí, deberá recorrer casi 80 kilómetros en autobús hasta llegar a Tiráspol, lo que sumado al paso por la frontera entre ambos territorios, se traducirá en poco más de una hora en carretera.

La UEFA ha permitido al club acoger partidos de “Champions” en su pequeño estadio Stadionul Sheriff inaugurado en 2002 y renovado en 2011, que tiene capacidad para menos de 13.000 espectadores.

El Sheriff lo había intentado en anteriores ocasiones, pero nunca había superado las cuatro rondas de clasificación que permiten disputar la ansiada fase de grupos de la “Champions”.

Las dos primeras rondas las pasó sin mayores dificultades. Eliminó al Teuta albanés (0-4 y 1-0) y al Alashkert armenio (0-1 y 3-1).

Tuvo más dificultades para superar al histórico Estrella Roja (1-1 y 1-0), pero el Dinamo Zagreb apenas opuso resistencia (3-0 y 0-0).

“El Sheriff se clasificó por vez primera en su historia para la fase de grupos de la Liga de Campeones sin una sola derrota, con dos empates y seis merecidas victorias. Esperamos a los mejores equipos en la capital de Transnistria”, escribió su presidente, Vadim Krasnoselski, en Telegram.

Encuadrado en el último bombo, el Sheriff se enfrentará también en el Grupo D al Inter de Milán y al Shakhtar ucraniano.

