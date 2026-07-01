“El resultado manda” qué dijo Sebastián Beccacece tras dejar de ser entrenador de Ecuador por su eliminación del Mundial

La selección de Ecuador, que fue eliminada el pasado 30 de junio por México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, dejó una imagen de decepción durante todo el torneo.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece llegaban con grandes expectativas, en especial por contar con jugadores de la talla de William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Enner Valencia, entre otros.

Sin embargo, Ecuador dejó muchas dudas sobre su rendimiento en el Mundial, no solo por terminar en el tercer lugar del grupo E, sino también por conseguir una sola victoria en todo el torneo.

La derrota por 2-0 ante México marcó el final del proceso. Poco después de la eliminación, se conoció que Sebastián Beccacece no continuará como entrenador de la selección.

El técnico lo confirmó en la conferencia de prensa posterior al partido contra México y explicó que su contrato estaba vinculado exclusivamente al tiempo que la selección permaneciera en el Mundial.

Sebastian Beccacece announced his intention to step down as Ecuador head coach after his side exited the World Cup on Tuesday with defeat to Mexico.



Ecuador were eliminated at the last-32 stage following a 2-0 loss to the co-hosts in Mexico City.



Beccacece told reporters after… pic.twitter.com/voLOCJ2ioB — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 1, 2026

"Mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial. Hoy finalizó el Mundial. Cuando uno trabaja para alcanzar un objetivo… Creo que sí se mejoró lo del Mundial pasado y lo de la clasificatoria pasada, pero nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial", afirmó Beccacece.

Asimismo, el entrenador agradeció la oportunidad de dirigir a Ecuador y subrayó el vínculo que se formó dentro del vestuario.

🚨❌ OFFICIAL: Sebastian Beccacece leaves Ecuador national team head coach job. pic.twitter.com/NLt7NcEr8l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

"No vamos a continuar. Algo que me hubiese encantado, porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria. Hasta recién estuvimos compartiendo los últimos momentos y me llevo ese cariño", afirmó.

Beccacece dirigió 24 partidos con Ecuador: ganó nueve, empató 12 y perdió tres.

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