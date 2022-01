El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, da positivo de covid-19 y no dirigirá en la Copa de Inglaterra

Guardiola se suma a la larga lista de entrenadores que se han infectado del covid-19 en la Premier League, donde el virus sigue marcando la actualidad.

A finales de diciembre, Steven Gerrard (Aston Villa) dio positivo y unos días más tarde le siguió Mikel Arteta (Arsenal).

La pasada semana fue Jürgen Klopp (Liverpool) el que dio positivo y no pudo estar en el banquillo ante el Chelsea (2-2). Ocupó su lugar su adjunto Pepijn Linders, que el martes dio también positivo.

Este jueves, el entrenador del Burnley, Sean Dyche, también quedó en aislamiento por el coronavirus.

El covid-19 ha provocado en las últimas semanas 18 partidos aplazados en la Premier League.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.

— Manchester City (@ManCity) January 6, 2022